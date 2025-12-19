央行憂美元穩定幣恐成影子外匯市場 擬納觀察指標

（中央社記者潘姿羽台北19日電）美元穩定幣大行其道，不過中央銀行示警，美元穩定幣可能規避台灣現行結匯規範，弱化跨境資本移動監控，進而影響新台幣匯率穩定；央行未來將強化監控，且不排除將穩定幣資訊納入貨幣政策管理的觀察指標。

美國今年通過天才法案，加速穩定幣發展，如今穩定幣已然成為顯學。外界關注穩定幣是否改寫貨幣體系，並影響中央銀行貨幣、信用及外匯管理。

央行於理監事會後參考資料中指出，新台幣穩定幣的性質類似電子支付代幣化，目前規劃中的新台幣穩定幣對貨幣信用創造及貨幣政策傳遞機制的影響不大，未來影響程度則取決於應用場景多寡與法規架構設計。

但外匯市場方面，央行坦承，現行外匯管理架構建立於「跨境資金移動須經由金融機構」的前提，如果未來大量跨境支付改以穩定幣進行交易，以規避台灣現行結匯規範，將使外匯管理架構出現監理缺口，弱化跨境資本移動監控。

此外，央行指出，如果未來企業將美元穩定幣廣泛用於貿易貨款、金融性交易或跨境匯款等，可能形成現行外匯管理制度外的平行「鏈上美元流入與流出」通道，假如主管機關無法即時掌握相關資訊，部分跨境交易將脫離監理，形成影子外匯市場，削弱對資本流向的監控能力。

而當美元穩定幣價格發生偏離，央行認為，可能出現法幣與穩定幣間的套利，增加新台幣匯率短期波動。另外，如果未來穩定幣交易普及且規模大，價格變動可能被市場視為新台幣對美元匯率的「即時參考指標」，進而讓虛擬資產市場情緒外溢至實體外匯市場，形成潛在風險，並對央行維持外匯市場穩定與秩序構成新的挑戰。

央行表示，將留意穩定幣生態系發展，同時重新檢視貨幣相關總計數定義，未來視需要，將遵循國際貨幣基金（IMF）最新指引，適時修訂相關貨幣統計與定義。

央行並指出，穩定幣是私人發行，可能使央行難以控制的貨幣與金融領域擴大，增加貨幣管理與貨幣政策操作的不確定性。為了更全面掌握市場流動性，隨穩定幣使用普及，央行未來有必要將穩定幣相關資訊納入貨幣政策管理的觀察指標。（編輯：潘羿菁）1141219