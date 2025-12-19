央行房市政策沒再出重手！資金秒懂訊號 營建股全面回神

財經中心／余國棟報導

央行理監事會後釋出房市政策「按兵不動」、不再加碼打房訊號，加上部分建商年底、明年初陸續有建案入帳題材，吸引資金回流，營建族群全面開紅。（圖／記者陳韋帆攝影）

台股今（18）日強勢反彈，大盤勁揚近400點，市場氣氛明顯回溫，其中營建營造族群成為盤面焦點。在央行理監事會後釋出房市政策「按兵不動」、不再加碼打房訊號，加上部分建商年底、明年初陸續有建案入帳題材，吸引資金回流，營建族群全面開紅，顯示市場對相關政策解讀轉趨正面。

從類股表現來看，營建指數今日盤中在488.81點，上漲7.1點，漲幅約1.47%，明顯優於大盤平均表現，族群買氣同步升溫。市場解讀，央行此次維持第七波房市信用管制措施不變，並宣布明年起不動產放款總量回歸銀行內部控管，等同給予銀行與市場一定彈性，短線對營建股形成激勵。

指標建商表現亮眼，華固（2548）股價上漲4元，收在115元，漲幅達3.6%，在高價營建股中表現突出；潤隆（1808）同樣強勢，上漲1.6元至34.45元，漲幅4.87%，反映市場對其後續建案認列的期待。海悅（2348）收在83.9元，上漲2.1元、漲幅2.57%；長虹（5534）上漲1.7至85.3元；興富發（2542）收39.8元，小漲0.65元。此外，上曜（1316）、冠德（2520）等個股盤中也同步走強，市場資金明顯回補營建族群。

倫元投顧王春盛分析師認為，近期台股營建營造族群人氣回溫，受央行會議預期與建案入帳題材帶動，包括上曜、華固、冠德、興富發等強勢上攻，顯示市場資金對營建股的重視度提升。操作策略上建議採取「基本面優先、分批布局」的方式，尤其政策及建案入帳題材具有中短期表現機會，但仍需留意政策變動與利率風險對資金面的影響。

在央行未進一步收緊政策、房市交易量已降溫、房價漲勢趨緩的背景下，政策不確定性降低，有助投資人重新評估營建股基本面與資產價值。整體來看，短線在政策利空暫歇、年底作帳與建案入帳題材發酵下，營建營造族群有機會持續獲得資金關注。不過市場也普遍認為，後續仍須觀察房市成交量是否回溫，以及央行對房價修正幅度的態度，才能決定營建股是否能由反彈轉為波段行情。

