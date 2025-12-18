央行房市管制持續 但自主管理回歸銀行內控

▲中央銀行今（18）日召開第理監事會議，總裁楊金龍說明房市政策。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行今（18）日召開今（2025）年第4季理監事會議，雖然選擇性信用管制措施仍未鬆綁，但央行總裁楊金龍在會後記者會表示，去年8月起請銀行自主管理不動產貸款總量目標，考量銀行多已落實執行，且不動產貸款相關指標均有改善，因此，明年起不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但須按月報送相關資料，並將持續辦理專案金檢，若銀行承做太離譜，央行就會進行金檢，他也強調，央行房市政策基調仍是緊的。

央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來1年的不動產貸款總量目標，並在同年9月推出第七度調整選擇性信用管制措施。央行表示，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。

不僅如此，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款的比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底的高點37.61%，緩降至今年11月底的36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

也因此，央行總裁楊金龍宣布，考量近1年來央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，不動產貸款相關指標均有改善，因此，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但還是須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，以利央行掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實央行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需的資金。

不過，央行仍將滾動檢討信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

