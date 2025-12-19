央行打房「量縮價不跌」！汐止每坪43.4萬→67.9萬 漲幅超過5成

中央銀行週四（18）舉行理監事會，針對房市管制措施沒有鬆綁，但房貸將回歸銀行自主管控，且還是要持續對央行報告，專家分析，今年房市交易量明顯下跌，但價格卻沒有回檔太多，甚至觀察有部分蛋白區這一年來房價「逆勢成長」，央行就怕一旦鬆綁，股市熱錢湧入房市，先前管控都將功虧一簣。

房市「量縮價不跌」 央行憂鬆綁資金又湧入

央行總裁楊金龍在理監事會上宣布，沒有放寬房市信用管制，直言對成效不太滿意，但退一步，不動產集中度讓銀行自主管控，就是因為房價沒有出現明顯修正，就怕一旦鬆綁資金回流，先前管控成果功虧一簣。

不動產企劃研究室公關主任賴志昶指出，央行整體的金箍咒仍然圍繞在銀行，明年的房市估計價格跟交易量還會持續下修；不動產雜誌發言人陳炳辰也說，今年其實在整體房價走弱態勢並不是相當有感，資金其實蠢蠢欲動，只是現階段沒有太多信心，如果央行貿然放鬆，可能又會導致另外一波的房市熱潮。

業界人士直言，第7波信用管制措施造成房市急凍，預估全年買賣移轉棟數只有25.6萬棟，將創下9年以來新低，也是35年以來的次低。

不動產聯盟總會認為，央行房市管制導致產業急凍。圖／台視新聞

房價愈打愈高？汐止一年房價漲幅超過5成

但市場上呈現量縮價不跌的情況，統計六都和新竹各行政區去年和今年的預售屋房價，汐止從去年單價43.4萬元，今年飆上67.9萬元，漲幅超過5成；台南東區、台北北投房價漲幅也超過25%，顯示部分蛋白區房價仍是持續上漲。

六都和新竹房價漲幅。圖／台視新聞

陳炳辰認為，2025年走向價量背離，雖然在量體上有減弱的狀態，但很多的區域還創造出區域高價。房價難降，但量縮已經造成房產業者反彈，如何找到平衡點維持金融穩定，持續考驗央行智慧。

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／張碧珊

