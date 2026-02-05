央行拋匯阻貶 1月外匯存底攀6044億美元仍創高

（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布1月外匯存底為6044.57億美元，連續2個月走揚，且改寫歷史新高。央行外匯局局長蔡烱民表示，1月上半月新台幣匯市波動加劇，推測是外資領取股息後匯出，央行因此進場調節，不過外匯存底規模仍走揚。

央行公布1月底外匯存底金額為6044.57億美元，月增19.04億美元。蔡烱民說明，外匯存底投資運用收益入袋，以及主要貨幣對美元升值的匯率因素，推動外匯存底規模擴增，不過1月上半月新台幣匯市波動較大，央行拋匯阻貶，成為減項。

蔡烱民指出，1月外資本金盈餘淨匯出約90億美元，根據了解，外資匯出部分因素是領到股利，尤其台積電股利入袋，也讓匯出量能放大。

回顧1月以來的新台幣匯率波動，壽險業會計外匯新制變動導致美元買盤增加，成為市場矚目議題。蔡烱民直言，壽險業策略傾向先降海外NDF，SWAP變動沒有很大，不過匯市確實浮現壽險降避險的操作，尤其大型壽險公司如南山、國泰、富邦都有申請。

蔡烱民補充，壽險業在匯市的美元買盤分散，沒有非常大，正如金管會態度是希望業者逐步降低避險壓力，市場上看到情形也是如此。

蔡烱民指出，相較之下，外資投資台股，於匯市頻繁進出，對匯市還是最主要影響。

媒體詢問，近期金管會對台股延長交易期間表態採「開放原則、審慎態度」，假如時間延長，是否匯市交易量能放大。蔡烱民認為，此事還在研議，且券商不太支持，但即便延長時間，外匯市場交易時間到下午4時，基本上已涵蓋在內，影響應有限。

媒體也關注美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，對金融市場影響。蔡烱民認為，聯準會採合議制，決策會透過投票進行，可持續觀察。（編輯：楊凱翔）1150205