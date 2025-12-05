央行拋匯阻貶 11月外匯存底續降失守6000億美元

（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣匯率跌跌不休，央行為了維護外匯市場秩序，進場拋匯阻貶，使得外匯存底連2月下滑。央行今天公布11月底外匯存底金額為5997.91億美元，月減4.06億美元，跌破6000億美元大關。

央行外匯局局長蔡烱民表示，11月是孳息大月，投資運用收益入袋不少，匯率因素也是小幅正貢獻，但外資11月匯出合計110億美元，包含盈餘及股利匯出，此為8個月來最高水準，導致部分交易日匯市供需明顯失衡，央行進場拋匯阻貶，外匯存底隨之下滑。

廣告 廣告

央行有維持匯率穩定的職責，因此當新台幣匯率波動較大，央行進場調節時，就會影響外匯存底。媒體關切，美國總統川普已暗示希望提名哈塞特（Kevin Hassett）接任聯邦準備理事會（Fed）主席，而哈塞特立場偏鴿，照此態勢發展，新台幣匯率是否會見到2字頭。

蔡烱民直言，市場認為哈塞特立場偏鴿且與川普關係密切，但即便哈塞特真的接任聯準會主席，聯準會有其運作模式與體系規範，相信美國聯準會將以經濟情勢，包含就業及通膨做決定，並以投票方式取得多數共識。

對於市場擔憂聯準會喪失獨立性，蔡烱民說「我不認為會有這樣情形」。

蔡烱民接著指出，美國聯準會的利率決策對金融市場影響很大，國際美元走勢也對新台幣有影響，但除了美元強弱、美國聯準會政策，資金移動同樣是影響新台幣匯率的重要因素，特別是外資來台投資股票的力道。

蔡烱民直言，「新台幣跟其他國家相比，受外資影響蠻大」，但現在很難預測外資明年會加碼台股，還是減碼，並判斷對新台幣影響。

另外，有媒體關切，壽險業匯率評價會計制度調整可能減少避險成本，這部分是否影響無本金交割遠期外匯（NDF）交易，進而牽動新台幣匯率預期。

蔡烱民說明，金管會與壽險業目前共識是降低避險成本，央行會密切觀察是哪個方案通過，就算壽險業因降低避險成本而減持NDF部位，影響NDF市場，但NDF反映的匯價預期本來就不夠精確，11月發布台美聯合聲明後，NDF應聲狂漲，之後首個交易日新台幣呈現先升後貶，就是顯著例子。（編輯：楊凱翔）1141205