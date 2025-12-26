央行持續加碼黃金、比特幣遭冷落！金價牛市動燒至2026
[Newtalk新聞] 日本央行貨幣政策會議紀要釋放繼續升息訊號，美元兌日圓持續走弱，美元指數下跌至 97.75 創10月來新低，金價順勢快速上行突破 4500 美元至 4525.19 美元刷新歷史高點，引發高檔賣壓出籠，金價快速回落至 4,467 美元，但委內瑞拉地緣政治局勢持續緊張，市場擔憂恐衝擊原油供應鏈，避險資金回流金市，支撐金價於 4,490 美元上方震盪。截至今天(26日)下午1點前，黃金交易價來到4507 (盎司／美元)。
台銀表示，市場消息傳出日本政府正在考慮減少 2026 年超長期國債的新發行規模，擬將 20 年期、30 年期、40 年期日本國債的月發行量各減少 1,000 億日圓，若計畫實施，超長期國債全年發行總額，將降至 2009 年來最低水準，美元兌日圓反轉走高，美元指數反彈迫使金價拉回至 4,474 美元後反彈至 4,480 美元，晚間美國公布上週首次申 請失業救濟金人數 21.4 萬人，優於預期值 22.4 萬人，壓抑金價下跌至 4,447 美元後反彈，最後報價 4,479.38 美元。
ByteTree首席投資長兼創辦人Charlie Morris表示，2026年黃金仍將受益於各國央行持續增持黃金與避險需求升溫，此外美元走弱與貨幣寬鬆 環境也支持黃金維持強勢，看好黃金牛市可望延續。Morris另表示，白銀不僅具備避險屬性，亦受工業需求支撐，同時加密貨幣市場的疲軟可 能將資金引向白銀，推動其投資吸引力，亦為投資人在2026年中值得關 注的資產。
橋水基金創辦人瑞・達利歐（Ray Dalio）表示，雖然比特幣具備價值儲存潛力，但因透明度、技術與制度風險，難以成為央行核心儲備資產。相較之下，黃金因其稀缺性、歷史地位與避險功能，為全球貨幣體系的基石，在地緣政治與金融不確定性升高的背景下，仍是各國央行首選。達利歐強調，央行避開比特幣的同時，持續加碼黃金，顯示其在國際金融中的不可替代性。
資料來源：Kitco News、CryptoCity、台銀金市日報
