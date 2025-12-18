央行按兵不動 房仲：房市冷到2026

房市在第七波信用管制後買氣急凍，中央銀行理監事會議(18日)決議利率、存款準備率及選擇性信用管制全數維持不變，延續緊縮基調，僅針對銀行不動產貸款總量規劃自2026年起改由各銀行內部控管，但仍須定期向央行申報並接受專案金檢。市場解讀，央行持續「按兵不動」，房市短期仍難見轉機。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行此次未調整利率或信用管制，除與目前經濟與通膨相對穩定有關，也反映央行對熱錢轉移與房市報復性反彈的高度戒心。在股市表現亮眼、資金充沛的情況下，任何鬆綁訊號都可能引發資金回流房市，央行陷入「捏驚死、放驚飛」的兩難，只能選擇繼續觀望。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，目前房市雖因限貸令與信用管制，買氣明顯降溫，但價格尚未出現全面鬆動，房價與市場期待仍有落差，加上國際局勢動盪，包括地緣政治風險與出口變數，都讓央行必須保留更多政策籌碼。他也指出，雖然不動產貸款總量改採銀行自律，但央行金檢力道未減，銀行「緊箍咒」仍在，明年購屋貸款難度恐怕難以實質降低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則從數據面指出，近月不動產放款集中度不降反升，住宅貸款餘額持續創高，加上股市資金動能仍強，央行在房市軟著陸初見成效下，選擇讓政策繼續發酵，屬市場預期之內。在利率方面，由於今年經濟成長率表現亮眼，明年展望也不悲觀，央行降息救經濟的急迫性不高，利率政策已連續7季維持不變。

在交易量表現上，房仲業者普遍認為今年全台買賣移轉棟數恐面臨26萬棟保衛戰，回測2016、2017年低谷水準，房市已被列入「留校察看」，觀望氛圍恐延續至明年至少上半年。不過，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，自用需求仍具支撐力，尤其新青安政策放款排除於銀行法72-2條上限後，申貸與撥款金額回溫，且財政部已表態2026年期滿後將研擬接續方案，新青安政策不致落日。

整體而言，房仲業者預期2026年房市將呈現「量平價修」格局，首購族與低總價產品成為主要支撐動能，但在央行緊縮基調未變、貸款審核仍嚴的情況下，市場追價意願有限，在部分供給量較大的區域，建商讓利換量的空間將逐步浮現。(編輯：宋皖媛)