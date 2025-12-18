央行按兵房市進入「極限壓力測試期」 黃舒衛點明年4關鍵

今理監事會央行繼續按兵不動未鬆綁，房市延長留校察看。（圖／CTWANT資料室）

央行今（18）日理監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所望。央行總裁楊金龍明確宣示，目前房價修正幅度尚未達到政策預期，且金融體系韌性足夠，因此維持嚴格限制不變。

央行按兵不動理由，高力國際不動產董事黃舒衛認為，即便市場冷卻、房價凍漲，但10月的不動產放款集中度36.64%仍高於目標值，再加上股市持續創新高、資金動能強，而國際財經媒體又拉出國內產業過於集中、財富分配失衡的「台灣病」議題戰線，全年經濟成長率破7%，讓央行更忌憚股市財富現象會因資金鬆綁而再度蔓延房市，因此暫無調整動機。

廣告 廣告

黃舒衛分析2026年房市有四大關鍵趨勢。首先是房市面對明年地方選舉，市場一般認為主政當局釋放利多或擴張性的財政政策的「政治景氣循環」現象會再現， 但黃舒衛認為，這次恐怕不一樣。相對於8年前小英總統房地合一稅後的房市低潮，祭出危老重建、前瞻基礎建設計畫、三大投資台灣方案等激勵措施，但這次賴總統記取新青安教訓，不敢再提買房補貼，已轉向租賃專法的修法、老宅延壽、虛坪改革等購屋之外的替代方案，因此住宅買賣市場量縮價修仍是難逃的宿命。

其次，「極限壓力測試期」落在明年第一季。受到買氣凍結，且同時面對限期開工、資金斷鏈三方夾擊的建商，從第七波管制到明年第一季正式滿18個月，將全部浮出水面，整體性的房價鬆動趨勢將拉開序曲。認清現實，保留現金，勿博弈政策紅利

第三，2026年將是「現金為王」的資產重分配年。財務槓桿過高的中小型建商將加速退場，土地、資產將成為大型建商眼中的獵物，市場進入「大者恆大」的整併期。對於滿手現金的高資產族群與大型企業而言，明年反而是進場撿便宜的最佳時機。

最後，商用市場將迎向K型經濟。市場分化趨勢更為激烈，站上AI的高科技企業、聚落區域，將持續擴大供應鏈效益，需求拉動市場動能。相對來說，雖然政府「打住不打商」，但近三年核發建照380萬坪，供給巨浪將從明年陸續釋放，市場胃納量面臨極大考驗。產品定位、價格策略、租售條件失準的物件變成反撲投資人的超完美風暴。

他認為，2026年對房市來說是「大魚吃小魚」的生存遊戲，買方、租客市場已然確立，不要幻想救市，跑得快比吃得飽重要。如何順利轉化資產潛能，不要淪為債務負擔，恐怕是過去8年大多頭後，所有市場參與者應該重新學習的課題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」