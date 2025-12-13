央行推動紙鈔改版 立法院法制局：應有流通鈔券的偽鈔比率分析

中央銀行擬推動新台幣紙鈔改版，立法院法制局提出質疑。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

為強化防偽與安全設計，採用更環保材質與製程，中央銀行擬啟動新台幣鈔券改版計畫。但立法院法制局近日質疑，國幣改版成本高昂且事關重大，若基於強化防偽與安全設計考量，應有流通鈔券的偽鈔比率分析論據。

此外，立法院法制局表示，依中央銀行法規定，國幣主題設計由央行擬定，並報請行政院核定，也就是說，若未來鈔券主題諮詢委員會與公民參與機制未入法明定，恐難有效落實政策建議功能。

央行將推動新台幣鈔券改版，新版鈔券預計將導入變色油墨、光影箔膜與窗式安全線等最新動態防偽技術，提升偽造難度，並導入永續棉基材、環保油墨與低耗能印製設備，優化包裝與運輸流程，朝「綠色鈔券」方向邁進。

央行指出，儘管電子支付快速發展，現金仍具重要性；隨科技進步及防偽技術提升，近年各國改版鈔券皆以加強防偽為主要目的，而我國現行鈔券使用已24年，已逾多數國家16至24年改版年距。

央行日前也透露，新版鈔券主題擇定將納入公民參與機制，並預計於主題擇定後2年半發行，期間新、舊版鈔券將並行流通數年；現行流通鈔券平均單價（成本）新台幣3.5元，新版鈔券平均單價，預估將再高出1.5元。

立院法制局估算，改版後每張新版鈔成本約5元；而目前新台幣鈔券在外流通張數逾50億張，預計117年編預算逐步淘汰，每年汰換7億至10億張約需花50億元，而民間ATM、繳費設備等調整費用的社會成本約16億元。

立院法制局擔憂，除上述可進行量化計算之有形成本，社會恐亦須共同承擔可能衍生之無形成本；提醒國幣改版工程浩大，時程冗長，成本高昂且牽涉層面甚廣，必須縝密構思與準備。

法制局更提到，鑑於鈔券改版成本高昂，若基於強化防偽與安全設計考量，應針對現行流通鈔券偽鈔比率有所統計、分析及研究，以為「提高防偽」迫切必要之論據，但央行目前僅截留保管偽（變）造國幣，法令也未要求統計。

此外，法制局表示，近年各先進民主國規劃新版鈔券主題時，不乏引進公民參與機制，但我國中央銀行法規定，「發行紙幣及硬幣之面額、成分、形式及圖案，由本行擬定，報請行政院核定之。」

法制局提醒，未來透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」與相關公民參與，固可提升民眾認同感，增加其決策機制之正當性，但決策機制應修法與法定體制緊密連結，否則恐難有效落實政策建議功能。

