央行政策全攤牌：一份報告拆解匯率、利率決策關鍵，為何台灣不能只盯著通膨？

在全球通膨結構改變、金融市場震盪加劇的背景下，各國央行紛紛重新檢視貨幣政策架構。中央銀行今（12）日公布最新報告指出，台灣現行以「多元指標」為核心的貨幣政策架構運作順暢，利率、貨幣與信用管理以及管理浮動匯率制度三大操作策略具備彈性與穩健性，未來可持續維持，並將進一步強化對外溝通。

央行這份《貨幣政策架構操作策略檢視報告》歷時超過一年完成，於2024年起參考其他央行作法，由經研處、業務局、外匯局共同組成內部檢視小組，從利率、貨幣供給、不動產信用管制與匯率管理等層面，全面檢視台灣貨幣政策傳遞機制與政策效果，最終歸納出三項核心結論。

主要央行不再迷信單一指標

報告首先指出，根據國際貨幣基金（IMF）對貨幣政策架構的分類，台灣與美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及瑞士央行（SNB）同屬「監控多元指標」的政策架構，而非嚴格通膨目標制或貨幣數量目標制。

自2020年起，央行已將原本設定的M2年增率「目標區」調整為「參考區間」，實務上M2仍是重要觀察變數，但政策決策不再倚賴單一指標，而是綜合考量通膨預期、產出缺口、利率、匯率與金融情勢等多項總體經濟金融指標，動態調整政策工具組合。

這樣的轉變，正呼應2008年金融危機後國際央行思維的根本調整，單靠通膨目標或貨幣供給難以同時兼顧物價穩定與金融穩定，因此逐漸轉向更具彈性的多元指標架構。當政策目標出現衝突時，則採取「平衡方法」，視通膨或景氣偏離幅度，動態調整政策重心。

央行認為，這樣的決策模式，使貨幣政策在面對高度不確定的外在環境時，保有足夠彈性，能同時顧及物價穩定、金融穩定與經濟發展三大法定職責。

資料來源：央行

嚴格通膨目標制有盲點，小型開放經濟體更需彈性

央行報告說明，近年經驗顯示，嚴格的通膨目標化存在結構性缺陷。對高度仰賴進出口、能源與原物料的小型開放經濟體而言，通膨往往深受外來價格衝擊影響，央行即使積極升息，也難以精準掌控通膨走勢，反而可能對金融穩定與實體經濟造成額外壓力。

此外，全球供應鏈重組、氣候變遷與地緣政治風險，也使通膨預測難度大幅提高，削弱貨幣政策對通膨的控制力。若央行僵化追求精準通膨目標，反而可能導致政策過度緊縮或寬鬆。

因此，採取「具彈性的量化通膨目標」更為務實。目前台灣將中期物價穩定定義為CPI年增率介於0%至2%，作為重要名目制約，兼顧透明度與可究責性，同時保留政策彈性，整體設計已與國際主流央行接軌。

資料來源：央行

央行三箭齊發，政策傳導機制仍有效

本次報告從利率管理、貨幣與信用管理、以及匯率管理三大面向，全面檢視央行政策成效。

在利率政策方面，央行透過28天期存單利率，成功引導隔拆利率與市場短期利率，政策訊號傳遞順暢。實證分析顯示，政策利率調整可有效影響銀行存放款利率，並透過利率管道、信用管道與資產價格管道，傳導至實體經濟，影響產出與物價，顯示利率工具仍具高度有效性。

至於貨幣與信用管理，自2020年改採M2成長參考區間後，實際M2成長率大致落在區間內，且M2需求並未出現結構性改變，與產出及物價的中長期關係仍具穩定性。央行認為，現行作法有助於維持物價穩定與金融秩序。

另一方面，央行自2020年底起推出的選擇性信用管制措施，已經逐步降低銀行不動產貸款集中度，引導資金轉向自住與都更需求，房市過熱情況獲得降溫。未來將視市場狀況持續調整，避免金融資源過度流向房地產，影響整體金融穩定。

而在匯率政策方面，央行採行管理浮動匯率制度，長期維持雙向調節，匯率波動度相對低於其他主要貨幣，並具反通膨、反景氣循環特性，有助穩定經濟波動。同時，央行在調節匯市時也同步進行沖銷操作，避免市場流動性氾濫，銀行體系並未出現準備金過剩問題。

央行：現行機制可繼續維持

央行指出，台灣貨幣政策運作方式，與IMF倡議的「整合性政策架構」高度契合。面對資本移動、全球金融循環與外部衝擊，央行不必拘泥固定政策順序，而可視衝擊性質與經濟條件，靈活搭配利率、匯率干預、資本管制與總體審慎措施，以求最佳政策效果。

央行說明，這樣的政策彈性對小型開放經濟體尤為重要，也是台灣能在多次國際金融震盪中，維持相對穩定的重要關鍵。

總結而言，央行認為現行多元指標貨幣政策架構，搭配利率、貨幣信用與匯率三大操作策略，整體運作順暢，具備穩健性與有效性，短期內無需進行根本性調整。

央行強調，未來仍將持續強化政策溝通，提升透明度，協助市場與社會大眾更清楚理解政策邏輯與決策考量，以降低不確定性，進一步提升政策成效。



