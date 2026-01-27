央行新台幣改版「12主題」出爐 即日起開放民眾線上票選

新台幣暌違24年後啟動鈔券改版，即日起開放民眾線上票選新鈔主題。（Pinterest）





新台幣暌違24年後啟動鈔券改版！央行今（27日）召開記者會，宣布新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，共有12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，每人最多可票選5項主題，央行表示，投票結果將作為新版鈔券設計之重要參考，提升民眾對新版鈔券之認同感，凝聚社會共識。投票時間自今日（27日）上午10時起，至2月13日17時止。

央行總裁楊金龍先前曾表示，規劃100元到2000元共五種面額的新台幣鈔券都會改版，其中，500元鈔券背面圖案是梅花鹿，過去梅花鹿是保育動物，所以列入鈔券主題，不過現在繁殖太多，因此500元鈔券一定會改。

央行今天宣布，開放民眾線上投票選出新鈔主題，12主題包括「和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」，每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，每人最多可票選5項主題。

央行表示，為鼓勵國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用。

央行指出，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

同時，央行籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。（責任編輯：卓琦）