央行新鈔一「馬」當先準備好了 全台455據點一起換鈔發財

一「馬」當先、「馬」到成功的農曆新年快到了，紅包怎麼可以不漂亮呢？今年農曆春節前，新鈔兌換央行已經幫大家準備好了，而且流程超簡單。

為了方便民眾換新鈔，中央銀行已經協調8家金融機構一起支援，包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企銀，以及中華郵政，全台一共選定455家分行和郵局，作為今年指定的新鈔兌換地點。

新鈔兌換時間從2月9日（一）到2月13日（五），連續5個營業日。在這段期間，大多數指定銀行分行都會設立「新鈔兌換專櫃」。郵局方面，都市地區的指定郵局也會有專櫃服務；偏遠地區的郵局則是在一般櫃檯就能直接換喔！

廣告 廣告

還是怕找不到兌鈔地點？不用擔心。央行已經把所有兌鈔據點整理成清楚的一覽表，還加上地圖連結。只要上央行官網、臉書或行動APP，就能直接查位置，搭配Google地圖和QR Code，用手機一掃就知道你身邊最近的換新鈔地點。過年前幾天，相關名單也會刊登在主要報紙上，不怕錯過。

至於大家最關心的「能換多少？」現場都會貼清楚告示。100元鈔票每人限兌100張，200元鈔票和其他面額則視現場庫存供應。如果某個據點剛好換不到想要的數量，不用太緊張，改跑附近其他兌鈔地點就好了。央行提醒，新鈔每天都有供應上限，建議民眾提早規劃，分散時間兌換。

另外，今年也多了一個「過年新選擇」。央行鼓勵大家，其實不一定非得全用新鈔，只要是乾淨、還能正常流通的鈔票，一樣能包出滿滿祝福，還能少一點資源浪費，對環境更友善。

數位紅包如何？用手機門號轉帳，紅包一樣送得到，還不用排隊、人擠人，對已習慣3C平台的人來說，這可是挺方便的方法。

總之，不管你是要換新鈔包紅包，還是走數位路線送祝福，重點都是把好運、喜氣送出去。紅包紅、運氣更紅，過個開心又順利的好年最紅。



回到原文

更多鏡報報導

上銀全球傳動率先攤開碳帳本 算不出來的機械廠恐連上桌資格都沒有

犒賞自己賓士電動車連充電也要很高級 天啊!什麼是高級充電體驗？就是比直覺比別人快

獨家專訪雷虎董座／陳冠如因為走了這一步？ 雷虎開啟了軍工一片天

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光