央行明年降息？ 美對等關稅是否重創台產業是關鍵

在美國總統川普主導下，預期明年將出現一個「聽話」的聯準會(Fed)，美國有機會更積極降息，各界也關注台灣央行是否跟進。國內金控、銀行首席經濟學家都認為，美國明年若出現明顯降息，對於台灣央行確實是挑戰；至於引導央行做出降息決策的關鍵，在於對等關稅是否重創台灣產業。

中央銀行在9月的第三季理監事會議考量今年國內通膨率將降至2%以下，明年有望續降，加上美國經貿政策對國內經濟可能的影響，決議維持政策利率不變，這也是央行連續6季維持利率不變。

廣告 廣告

央行即將在18日舉行第四季理監事會議，各界預期央行維持利率不變的機率高。不過，由於美國聯準會人事明年將出現變動，且有可能出現一個依循川普政策的聯準會，降息恐將更加積極，台灣央行是否跟進，引發關注。

國泰銀行首席經濟學家林啟超認為，台灣央行的貨幣政策主要有2項考量，一是通膨、二是經濟表現。目前來看，通膨已經不是問題，關鍵在於出口表現。以目前主計總處預測，明年台灣經濟成長率仍有機會超過3%，若美國明年加速降息，央行如何因應確實是一大挑戰。林啟超說：『(原音)我們貨幣政策走得比較硬一些，但是你說要它soft，其實蠻辛苦的。他(央行)要去鬆這個繩，他要找到一個excuse去做這個事情，他必須是看到說怎麼出口好像不如預期，他才有辦法去做降息。』

富邦金控首席經濟學家羅瑋也認為，若美國對等關稅拍板後重創台灣傳產業，不排除中央銀行明年上半年將有2度降息、每次各半碼的機會。羅瑋說：『(原音)如果說金融市場景氣後續發展比較不順利的話，我們不排除在上半年央行也可能會降息，就是說半碼3月、6月各調整一次。但是它不會像先前升息一樣，每一次升半碼的時候，都要求(銀行)足額全額的反應，降息的話，要求反應的幅度會比較少一些。』

羅瑋也指出，觀察央行的貨幣政策，在7、8月上市櫃公司發放股息期間，台灣國內的資金水位相對較高，但此時央行的可轉讓定期存單(NCD)餘額不但沒有增加、反而減少，也就是在市場又釋出將近超過5,000億以上的資金，間接引導整體市場利率向下，看得出央行在公開市場操作已經較先前放鬆一些。