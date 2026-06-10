央行是否再祭信用管制？楊金龍：目前到這裡
[NOWNEWS今日新聞] 新青安將於7月底到期，外界關注新青安2.0何時推出？財政部長莊翠雲今（10）日在立法院財政委員會表示，希望6月底提出方案，向外界說明。不過，立委也關注中央銀行是否再祭信用管制？央行總裁楊金龍回應：「目前就到這裡」。
股市熱、房市冷 財長：新青安2.0預計6月底公布
國民黨立委林德福質詢時提到，台積電前景看好，台積電董事長魏哲家在股東會上向股東喊話「請繼續買台積電股票」，市場也流傳一句話「相信魏哲家，明年換新家」，不少人可能延後買房，投錢投入股市，內政部統計，4月全台建物買賣移轉棟數年減6.8%，累計前4月年減4.9%，呈現「股市熱、房市冷」，他認為新青安可轉型全民首購安心成家，不該有限制。
財政部長莊翠雲回應，青安貸款99年開始執行，112年推出新青安至今年7月底到期，目標是讓沒有自有住宅的可以自住使用，至於7月底到期後如何執行，財政部仍在聽取意見，也邀各部會進行多面向討論，希望6月底提方案向外界說明。
不過，民進黨立委郭國文也質詢新青安5年寬限期讓大家理財更寬鬆，新青安與央行信用管制矛盾，公股年初也建議縮短成3年，現在甚至還傳出新青安2.0貸款金額將放寬至1500萬元。
楊金龍也坦言，「5年稍微有點長」，可先給3年，不夠再1年，不足再增加1年，但主管機關認為用到5年比重不高，銀行也會把關。財政部長莊翠雲則表示，真正寬限期適用到5年只占23%，而郭國文覺得既然適用5年占比不高，就不要給5年。
還有新一波房市信用管制？央行總裁楊金龍：目前到這裡
隨著新青安2.0將公布，立委林德福也詢問央行是否還會祭出新一波選擇性信用管制？楊金龍表示，「目前到這裡」。國民黨立委賴士葆進一步追問新青安能否做二胎房貸，新青安房貸族是否會把資金投入股市？莊翠雲說，銀行審核也要信用夠。至於央行是否有進一步信用管制措施？楊金龍強調，6月18日央行理監會也會就選擇性信用管制進行討論。
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