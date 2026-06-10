央行是否加碼打房？ 楊金龍鬆口：選擇性信用管制就到這裡

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央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢，表示選擇性信用管制就到這裡。資料照片

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策及房市管制是否調整。央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會備詢時，首度對房市管制方向釋出明確訊號，表示「選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀為央行短期內應不再推出新一波房市管制措施。

楊金龍今日赴立法院財委會報告並接受質詢，面對立委關切近期通膨升溫、台股持續強勢，央行是否有升息可能時，他表示，央行將持續觀察國內外經濟與金融情勢，相關利率政策及房市信用管制措施，都將列入下週理監事會議討論範圍，並於會後對外說明決議內容。

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針對房市議題，楊金龍則罕見提前表態，指出目前選擇性信用管制措施已推動一段時間，現階段沒有進一步加碼的規劃。他的發言也被市場解讀為，央行短期內不會再祭出新一波打房措施。

至於近期物價表現，楊金龍表示，雖然5月消費者物價指數（CPI）年增率有所上升，但整體通膨情勢仍在可控範圍內。若與其他主要經濟體相比，台灣物價波動幅度仍相對穩定，央行將持續關注後續發展。

另外，立委也關切央行日前提及的「K型經濟」現象，以及除了利率工具之外是否還有其他政策手段。楊金龍表示，央行除透過利率政策調節市場外，也可運用公開市場操作及存款準備率等工具，維持金融市場穩定與資金流動。

對於國際情勢，楊金龍指出，儘管地緣政治風險仍存在，但在可預見的未來，美元仍將維持全球主要儲備貨幣與國際金融體系核心地位，短期內難以被取代。

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