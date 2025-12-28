央行更難降息了 元旦起最低工資調漲至29500元 我家牛排漲價最低420元起

元旦起最低工資將調漲3.18％，我家牛排026年1月調漲售價，也許其他業者也會跟進，看來央行短期內要降息是很困難的。（圖片來源／我家牛排官網）

勞動部宣布，自2026年1月1日起，最低工資將調升至月薪 29,500元、時薪調漲到196元，這是自2016年以來第10次調漲，漲幅約3.18％，預計受惠勞工約247萬人，無獨有偶，大眾市場的《我家牛排》也宣布調漲，最低一客400元起跳，似乎要偏離「平價」牛排了。

中央銀行最近一次理監事會議宣布利率維持現狀，如果最低工資要開始起漲3％，為了顧及物價、通貨膨脹的威脅，短期間很難宣布降息。

最低工資調漲3.18％，元旦就要上路了

其實勞動部在9月最低工資審議委員會後已經宣布2026年元旦起調漲最低工資，民國113年9月19日發布，自114年1月1日起實施，訂定每月最低工資為28,590元，每小時最低工資為190元。民國114年10月21日發布，自115年1月1日起實施，訂定每月最低工資為29,500元，每小時最低工資為196元。

元旦起最低工資將調漲，圖中為我家牛排在2025年12月底的菜單，2026年1月起將有新的菜單，最便宜的牛排將為420元起。（圖片來源／我家牛排官網）

勞動部表示，若經行政院核定，最低工資將連十漲，每月最低工資由民國105年的20,008元調漲至115年的29,500元，漲幅為47.4％；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3％。

只不過，在過幾天就要元旦了，勞動部再度提醒最低工資要調漲，希望業者要遵守法令。

我家牛排率先調漲，其他店家可能會跟進

業者因應最低工資調高，已經開始調漲售價，28日我家牛排發布明年1月起新菜單，原價對比之下，帶骨牛小排漲30元，菲力更一次漲60元，其他五個品項則漲10元。台北部分分店則透露，目前預計漲10到20元，最便宜牛排也從4年前320塊，12月底是一路漲到超過420元。

《東森新聞》報導，連鎖品牌同樣因為原物料要調漲，高雄吳記牛排、屏東大港牛排和嘉義知名尼克牛排屋，也通通在12月公告明年1月要漲，業者表示因為牛肉漲價，另一方面，也可能是新台幣貶值、輸入型成本就變高，再加上最低工資調漲導致。

