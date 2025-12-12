央行有民意相挺！打炒房民調出爐 逾半認同有效、7成贊成政策應延續

記者陳韋帆／台北報導

永慶市調，消費者逾半認為央行信用管制有效「抑制房價、打擊投機炒作」，更有近近7成支持政策應延續至2026年。（圖／記者陳韋帆攝影）

央行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行2026年第一季網路會員調查，結果顯示，消費者逾半認為該政策有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成支持政策應延續至2026年，顯示多數民意支持央行政策。

根據永慶房屋調查，共53%消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出的信用管制影響，交易量和房價都有所修正。今年延續低迷市況，房價續呈小幅下跌現象。

消費者針對央行打炒房是否抑制房價上漲看法市調。（圖／永慶房屋提供）

央行政策是否有效抑制投機炒作消費者市調。（圖／永慶房屋提供）

逾半民意認同政府打炒房有效打擊投機

本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計53%認為該政策有效抑制房價上漲。

至於該政策是否有助於打擊投機炒作，調查結果顯示，有17%消費者認為第7波信用管制對打擊投機炒作非常有幫助，有42%認為有一點幫助，顯示有將近六成的消費者認為該政策有幫助。陳賜傑說明，自第七波信用管制實施後，限制多屋族群貸款成數與貸款年限，使市場資金槓桿被有效壓低。

市調顯示，約7成民意認可央行打炒房，同時希望明年可以政策續行。（圖／永慶房屋提供）

近七成民意支持政府打炒房政策續行

投資客因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面，也讓第7波選擇性信用管制實施一年來，市場熱度明顯降溫，同時也讓消費者認同該政策有助於打擊投機炒作。

消費者是否支持第7波選擇性信用管制延續至2026年？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，有68%消費者支持該政策延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境。他補充，若政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼。

