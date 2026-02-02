央行未公布新版鈔票樣式 網傳2026年新版鈔票圖為AI生成

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「2026年新鈔票」？

央行尚未公布新版鈔票樣式，圖片應為AI生成

發佈：2026-02-02

更新：2026-02-02

報告編號：4006

查核記者：邱劭安

實習記者：吳冠廷

責任編輯：陳偉婷

中央銀行1月27日開放民眾票選新台幣鈔劵主題，隨後網路流傳4張圖片宣稱是「2026年新版鈔票樣式」。實際上，央行尚未公布新版鈔票圖案，4張圖片均為AI生成。



一、查核記者實際進入「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動」專區，問卷僅列出12項面額主題及說明文字，並沒有任何圖示。



二、中央銀行發行局券幣科2月2日受訪表示，目前網路流傳的鈔票樣式都非央行所設計，新鈔票的票選活動都僅有以「文字方式」來描述面額主題。



三、使用「Was it AI」、「Hive Moderation」等線上AI偵測工具檢測網傳圖片，均有極高機率為AI生成。



央行尚未公布新版鈔票設計，票選活動也只有文字描述，網傳圖片為AI生成圖片。因此，為「錯誤」訊息。

背景

中央銀行去年10月起啟動新台幣鈔券改版作業，並於1月27日至2月13日開放民眾於央行官網「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動」進行網路票選。

隨後網路流傳4張宣稱是「2026年新鈔票」，鈔票圖案樣式顯示為百合花、台灣藍鵲、台灣黑熊、向日葵。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

央行的網路票選僅以文字方式描述意象，沒有具體圖案

（一）查核記者實際進入中央銀行票選「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動」頁面，問卷僅列出12項面額主題「和諧共榮、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」等，投票頁面內並沒有實際設計圖案。

（二）中央銀行發行局券幣科2月2日受訪指出，目前網路流傳的鈔票樣式都非央行所設計，新鈔票的票選活動都僅以「文字方式」來描述面額的主題。

至於為何票選活動沒有提供圖案供民眾參考？央行說明，由於鈔票的防偽是以線稿方式來進行繪製，與網路的圖形稿、點稿是不同的，需要有縝密的設計。若要提供圖片給民眾參考，以12個主題、5種面額及正反兩面為例，設計師就需要設計120種樣式，設計師難以在短期內完成。所以票選活動才會僅以文字方式，讓民眾先挑選主題。

中央銀行「台灣之美」系列鈔券票選活動網站僅有以文字說明，並沒有任何圖片

網傳圖片為AI生成照片

查核中心利用「Hive Moderation」、「Was it AI」等線上AI生成圖像偵測工具進行檢測，結果均顯示4張的網傳圖片均有極高機率為AI生成。