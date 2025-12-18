央行未解限貸令！楊金龍「關鍵字」有詭？房仲龍頭：打炒不打住目標明確

記者陳韋帆／台北報導

央行今(18)日召開第四季理監事會議，決議利率、限貸令皆按兵不動，並宣布維持現行選擇性信用管制，但明年起將回歸由各銀行自行內部控管不動產貸款總量。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，央行雖未鬆綁政策，但釋出訊號顯示將從硬性總量限制轉為精準控管，打炒不打住目標明確。

觀察六都地政局買賣移轉資料，今年1~10月房市買氣跌幅已逾2成7。永慶房屋觀察，不動產貸款餘額年增率、貸款集中度皆已出現下降，顯示房市已轉向自住買盤，過熱投機現象明顯收斂，符合央行期待。

陳金萍指出，種種跡象皆顯示央行打炒政策已出現初步成效，而9月新青安貸其申辦條件確立後，自住買盤仍具備扎實支撐力道，整體房市回歸基本面，而央行此次雖未進一步管制，但銀行明年仍須按月申報不動產放款相關資料，對投資客、多屋族而言，申貸條件仍受限。

展望2026年，她說，央行對於不動產市場的監控並未全面鬆手，在利率不變且信用管制續行的環境下，房市將持續朝向軟著陸目標邁進，投資人須留意銀行內部的放款總量控管，而自住客則可在政策保障下，可以穩健步伐進行購屋規劃。

