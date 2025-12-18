央行未調整房市管制措施 業界盼明年迎選舉行情鬆綁

（中央社記者何秀玲台北18日電）央行理監事會議今天決議，政策利率與房市管制措施均不變。不動產相關公協會與房仲業者普遍認為，決議結果符合市場預期，明年為選舉年，期待明年下半年有望出現政策鬆綁空間。

中華民國房仲公會全國聯合會理事長王瑞祺接受中央社記者訪問表示，央行理監事決議，可說「一切都在預期內，但還是讓人有點失望。」

他表示，若央行真的降息，以目前銀行資金偏緊情況下，降息效果有限，反而會將資金推往股市；但在百工百業景氣尚未明顯好轉下，央行也難以升息，他仍期盼未來政策方向能對房地產更為友善。

王瑞祺指出，市場普遍預期明年3月有機會降息，但他沒這麼樂觀，因目前政策對不動產市場衝擊仍發酵中，明年上半年量價預估都還是不會太理想，加上適逢農曆春節，央行也不太可能做調整，不過明年仍有機會出現調整空間，因時序將進入選舉階段。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄向中央社記者表示，央行今天維持利率政策不動的決議，是在預期之內，只是美國已啟動降息循環，在全球資金與匯兌結構調整下，台灣若未同步調整，可能會對貨幣環境與融資產生影響。

他說，明年為選舉年，上半年有機會出現調降空間，無論是利率、房市相關政策，或是否推出「新新青安」方案，第2季起逐步鬆綁的機會較大。

他認為，去年央行祭出的第7波選擇性信用管制措施，不僅衝擊建商，也連帶影響與建設公司交易的買方，特別是有實際居住需求的購屋族，面臨信用條件明顯限縮；若相關問題在明年未獲改善，恐怕將造成民怨。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，儘管購屋者與業者都希望央行管制有所調整，但數據面來看，9至11月不動產放款集中度不降反升，且消費者購置住宅貸款餘額不斷推高，加上股市表現佳，若鬆綁管制，恐難避免讓資金轉進房市。而央行在政策導引房市軟著陸已略見成效，持續緊盯銀行內控，也算合乎預期。

她說，利率與信用管制都維持現狀，房市大環境冷淡的情況將一路延續到2026年，但市場經歷1年多盤整，交易量基期已相對低，預期明年量縮幅度相對有限。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖本次央行未進一步加碼管制，但央行談話明確釋出「政策尚未到可鬆綁階段」訊號，因此投資族或多屋族的資金成本與貸款條件仍將受限，市場以自住買盤為主要支撐力道。（編輯：潘羿菁）1141218