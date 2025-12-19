央行未鬆綁選擇性信用管制 稱韓國限貸更嚴格

（中央社記者潘姿羽台北19日電）房市持續降溫，業者紛紛喊話希望鬆綁管制，中央銀行18日理監事會仍決議維持選擇性信用管制措施。央行指出，儘管政策成效漸顯，11月底全體銀行不動產貸款集中度還是偏高，而且央行現行的管制措施，其實沒有韓國嚴格。

央行於理監事會後參考資料指出，央行採行銀行自主管理不動產貸款總量目標及第7度選擇性信用管制措施，實施以來，已達成3項政策目標，包含全體銀行不動產貸款集中度緩降，銀行信用資源優先支應無自用住宅者購屋貸款及都更危老重建貸款等資金需求，且消費者對房價上漲預期心理趨緩。

不過央行指出，今年11月底全體銀行不動產貸款集中度降至36.7%，仍較民國109年10月底（第1度調整信用管制參考時點）的35.93%還高。

對於外界關切央行何時鬆綁管制，央行在這份資料中表示，選擇性信用管制措施是以漸進調整方式，加強銀行控管不動產授信風險，並提供相關協處措施；而且今年韓國控管房市信用措施，對首次購屋者、多屋族、換屋族，以及住宅價格別都有貸款限制，比台灣央行管制措施嚴格。

央行舉例，現行韓國購置住宅貸款成數限制作法，特定地區（大首爾區）多屋族或不動產業者的貸款成數上限最低為0%。

對於首次購屋者（名下無房貸），台灣未限制貸款成數及寬限期，韓國則規定購買特定地區住宅者的貸款成數上限為40%，並須於購屋後6個月內入住，以符合自住需求，至於購買非特定地區住宅者的貸款成數上限為80%。

央行強調，會持續執行第7度選擇性信用管制措施，密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。（編輯：林家嫻）1141219