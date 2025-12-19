央行未鬆綁 房市會「血流成河」？ 南部業界：樂觀不看壞





中央銀行於18日召開今年第4季理監事會，會後決議利率連7凍，且第7波選擇性信用管制不鬆綁、保留銀行自主放貸彈性。雖然房市趨勢專家李同榮認為，續凍利率的做法會導致房市「血流成河」；但南部業界多認為，此決定在「意料之中」。

台南上曜集團董事長張祐銘則認為，政策結果符合市場預期，雖然短期房市仍處於量縮盤整階段，但整體趨勢並不悲觀。特別是美國聯準會進入降息循環將有利釋放資金穩定房市，推測明年中旬有望止跌回升，加上台積電近期宣布加碼投資台南，對明年南部房市「正面樂觀不看壞」。

富華新‧房研所觀察，由於不動產放款集中度長期維持在35%至37%的高檔區間，未出現實質下滑，加上今年受惠AI投資大爆發，經濟成長率可望「保7」、通膨率穩定落在2%警戒線以下，以上皆不足構成央行在信用政策與利率面轉彎的條件，也顯示央行在風險控管上仍有顧慮，全年態度偏向保守。

富華新‧房研所進一步指出，雖然民間購屋信心疲弱、消費者信心指數（CCI）下滑，但從M1、M2貨幣供給年增來看，房市降溫主因並非資金枯竭，而是買方保守觀望，在此情境下，反而對購屋族有利，只要避開供給過剩、產品同質性高的區域，選擇自住率高、抗跌有競爭力的社區，風險相對可控。

上曜集團董事長張祐銘指出，近一年在銀行資金管制與買氣觀望影響下，雖導致房市量縮，但也讓建商推案策略轉趨保守，無論開案時程或戶數規模皆放緩，部分建案更選擇延後推出，有助於消化過往推案量較多所累積的供給壓力，市場擔憂供給過剩的疑慮可望逐步解除。

張祐銘認為，目前房市降溫主因在於買方觀望，而非基本面轉弱，代表價格修正空間有限，市場正進入築底整理期。而隨著美國聯準會進入降息循環，股市也居高不下，房市資金環境可望得到改善，加上台積電本月公告將於南科再投資興建2奈米廠，台南及南部產業與就業動能明確，估計將對南部房市形成長期支撐。

他強調，明年房市不一定快速反彈，但回歸穩定的條件已逐步到位，在供給趨於理性、產業利多延續下，目前反而是具長線眼光的自住與布局型買方，審慎選擇標的、分批進場的相對有利時點，對明年南部房市「正面樂觀、不看壞」。

南部建商、代銷業者針對此次信用管制未鬆綁，皆認為「在預料中」。一名高雄代銷業者坦言：「不期不待，就沒有傷害。」他表示，很多有自住需求的買方受到壓抑，遲遲沒有進場，主因是認為現在景氣不好、以及受限於第二戶貸款成數被限縮，因此只能持續觀望，並非沒有實際需求。而被壓抑的需求可能會推遲好幾年，直至市場放寬資金水位，終將導致需求一次性爆發，對市場而言未必健康。因此，希望政策逐步放寬，以釋放成交量能。

