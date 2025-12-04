央行楊金龍談新台幣穩定幣 曝關注4大議題！

中央銀行總裁楊金龍今天出席財金公司114 年度金融資訊系統年會，發表專題演講，他指出，我國支付體系完整，國內已有多元支付工具，如信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等，已可即時支付，且收費低廉；新台幣穩定幣雖可作為實體經濟支付工具之一，但它跟電子支付一樣，都是Pay Before；也就是你還沒有消費前，就要把錢先存進去，與金融卡是Pay Now（即時付款）、信用卡是Pay After（延後付款），有所不同。

楊金龍說，現在消費者精打細算，到底要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還要看消費端的需求。此外，目前以新台幣計價的虛擬資產並不多，且以新台幣計價的RWA代幣僅零星18個案，所以新台幣穩定幣的未來發展，還須視其他虛擬資產或 RWA 代幣實際發展情形而定。

楊金龍強調，穩定幣具有支付及交易媒介功能，央行關注其涉及消費者保護、對銀行業務影響、跨境支付及貨幣供給等4大議題：

1. 消費者權益之保護

我國現行電子支付收受儲值款項，除應計提準備金，其餘須100%信託；目前信託資產都為高安全性及流動性之資產，如定期存款、活期存款及短期債券等。

穩定幣類似我國電子支付代幣化，因此穩定幣將比照電子支付，發行人將發行穩定幣所收取的法幣，須用於1.配置準備資產；2.準備資產價值須大於或等於其發行的穩定幣金額；3.準備資產應包括準備金及其他高安全性、高流動性資產，以增加市場信心並防範擠兌，保障用戶可依面值贖回法幣。

此外，歐洲央行(ECB)指出，儘管部分國家已逐漸形成穩定幣的監管制度，但若某一發行人同時在受監管及未受監管市場發行同一種穩定幣，用戶將偏好向受監管地區的發行人請求全額贖回，這樣將導致發行人在受監管市場所持有的準備資產，不足以應付全球用戶的贖回需求，導致穩定幣持有人在擠兌時面臨更高風險；因此，跨國間的監理協調亦至關重要。

2. 對銀行業務之影響

若穩定幣發行人或虛擬資產服務商(VASP)可就穩定幣支付利息或收益，將來規模擴大，將造成銀行存款流失，影響銀行的金融中介功能，尤其當VASP 還可做借貸業務，將衝擊銀行存、 放款業務。

有鑑於此，歐盟及美國均對穩定幣不得付息訂有相關規範。

歐盟 MiCA規定，發行人及類似 VASP 機構不得對穩定幣持有人在持有期間支付利息，包括相關的報酬或其他收益；這些規範除為避免衝擊銀行中介功能外，主要是在填補穩定幣發行可能形成的監管漏洞，避免發行人或VASP扮演「影子銀行」(Shadow Banking)角色，防範風險外溢。

美國 GENIUS 法案亦明定，支付型穩定幣發行人不得僅因持有、使用或保留該支付型穩定幣，而向持有人支付任何形式的利息或收益。

3. 涉及跨境支付之外匯管理

由於全球跨境支付仍以美元為主，隨著美國GENIUS法案通過，將促使美元穩定幣成為跨境支付工具之一；受影響的國家主要是面臨高通膨或嚴格資本管制的開發中國家；因民眾或企業可能傾向使用美元穩定幣代替本國貨幣，而形成類似美元化情形。

我國物價與幣值相對穩定，經濟亦穩健成長，並無此問題； 惟若我國民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

4. 對貨幣供給的影響 大眾購買穩定幣後，發行人需將所收取之資金，用以購買準備資產，例如購置貨幣市場基金或以存款形式回存金融體系；換言之，穩定幣之發行僅形成市場資金的重新分配，傳統金融體系的廣義貨幣供給M2大致不變。

即便如此，未來金融體系如需流動性的提供，央行仍可透過公開市場操作隨時挹注資金，不致影響我國貨幣政策傳遞機制。

楊金龍指出，台灣業者發行美元穩定幣，如欲於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國 GENIUS 法案管轄，法遵更為嚴格。目前虛擬市場仍以境外機構發行的美元穩定幣(如USDT、USDC)為主流，一般民眾可能更偏好持有這些美元穩定幣。

楊金龍說，穩定幣作為新興的金融工具，雖然有其發展潛力，但同時也面臨監管和市場風險的挑戰。對於我國而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架以及技術的進步。

他認為，新台幣穩定幣未來可能還是會在虛擬資產與 RWA代幣化這些領域發展；發展空間還 是要看這些代幣化資產的實際應用情況而定；後續在法規方面， 主管機關金管會也會持續洽商央行，並與涉及洗錢防制與防範詐 欺的相關部會，共同研定。

