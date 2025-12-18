央行楊金龍：房市信用管制基調還是緊縮 不動產貸款總量回歸銀行內控！

央行打炒房不鬆手，今天依舊沒有鬆綁第七度房市選擇性信用管制措施，總裁楊金龍在理監事會後記者會直言：「如果很滿意，就會放寬，但目前顯然沒有，央行理事也認為要持續」，現在還沒有達到軟著陸。

不過，央行還是稍微放寬對銀行業的監控力道。楊金龍說，近一年來，央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，已見成效，因此，原本要求銀行每季要自己訂定目標，用來檢討，這部分，從明年起，銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，對銀行來說比較有彈性。

不過，楊金龍強調，銀行每個月還是要跟央行回報數據，央行也會專案金檢，看是否落實政策。

楊金龍說，雖然銀行不用再自訂目標，但做的情況，每個月還是要回報，央行會檢驗，如果太離譜，太嚴重的時候，會請來央行討論。

楊金龍否認此舉，是要甩鍋給銀行，他強調：「如果要甩鍋，就不會讓銀行每月要回報數據，本來想說三個月回報一次，但考量太寬鬆，因此訂每個月一次，算是很嚴格的，隨時知道在做什麼，央行同仁也會盯著」。

楊金龍說，另外，央行還有專案金檢，銀行還是會配合政策，「央行要給市場的訊息是，選擇性信用管制措施，沒有鬆綁，但會給銀行彈性，不需要硬梆梆的」。

楊金龍說，整體來說，房市信用管制措施基調，還是緊的。央行也會持續滾動式檢討。

至於新青安政策是否繼續實施，楊金龍說，行政院會檢討，相信會更謹慎，央行也會留意結果，做出因應。他說，新青安有好的一面，也有壞的一面，好的一面是政府協助年輕朋友購屋，非常好；但若沒有嚴格評估，貸款人收入不好，卻要給他優惠去購屋，這樣做也不好。

央行自去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(去年第4季至今年第4季)之不動產貸款總量目標，嗣於去年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

央行說，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。

全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由上年6月底之高點37.61%，緩降至今年11月底的36.7%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

