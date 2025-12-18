【記者柯安聰台北報導】美國聯準會（Fed）上週公布利率決策，宣布降息1碼，已是今年來連續第三度降息，將聯邦資金利率下調至3.5%至3.75%的區間。國內央行也於18日下午召開第4季理監事會議，市場關注利率政策走向以及選擇性信信用管制是否調整。最後結果出爐，央行的利率決策「按兵不動」，維持利率不變，同時維持現行選擇性信用管制，明年起將回歸由各銀行自行內部控管不動產貸款總量。



不過，央行也強調，銀行仍須按月向央行申報相關資料，並持續透過專案金檢掌握實際放款情形，同時督促銀行落實既有選擇性信用管制措施，顯示政策方向並非全面鬆手，而是由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」。







(圖)央行決議第七波選擇性信用管制續行，房市仍以自住買盤為主要支撐力道。(房市示意圖)



永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察全台1-10月建物買賣移轉棟數較去年同期減少27.9%，房市量能已出現明顯降溫，顯示央行實施的房市緊縮政策於降低房市熱度已有初步成效，加上不動產貸款餘額年增率持續減緩，不動產貸款集中度也有下降趨勢，在9月新青安鬆綁後，房市交易主力以首購、自住為主，符合央行支持自住族群的政策期待。雖然本次未進一步加碼管制，但央行談話明確釋出「政策尚未到可鬆綁階段」的訊號，因此，投資或多屋族，資金成本與貸款條件仍將受限，市場仍以自住買盤為主要支撐力道。



中信房屋研展室副理莊思敏表示，主計總處預估今年經濟成長率可達7.37%，顯示台灣經濟景氣穩健，加上通膨展望溫和，央行其實並無急切調整利率的需求。觀察房市數據也可以發現，雖然交易量因政策調控而有感降溫，但房價至今未見全面性的大幅下修，且截至今年10月，全體銀行不動產貸款集中度仍落在36.64%，略高於央行設定的36%目標值。考量到近期股市熱絡，市場資金相對充沛，若此時貿然鬆綁信用管制，很有可能導致熱錢再度湧入房地產市場，使過去1年多來的調控成效前功盡棄，因此央行採取審慎保守的立場，實屬意料之中。



台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，今年9月金管會將新增新青安放款排除於銀行法72-2條的上限計算後，申貸戶數與撥款金額都有所上升，顯示自住剛需仍扎實。且財政部日前也表示，2026年新青安期滿後，將研擬接續的優貸方案，青安政策只會調整不會落日，對消費者仍具一定程度的激勵作用，所以首購族將是2026房市的主要支持力量，低總價小宅當道的風潮也會持續延燒，但小資買家的負擔能力有限，消費者在景氣冷淡下追價意願也低，部分供給量大的新興重劃區，業者讓利促進買氣的可能性高，也可望導引房價收斂，預估房市將是「量平價修」的一年。（自立電子報2025/12/18）