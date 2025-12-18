央行理監事會議今登場 利率可能「連七凍」 匯市態度估成焦點

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）上周降息一碼後，本周將有歐洲、英國、台灣及日本等央行接棒開會。其中，我國中央銀行今（18）日將召開第四季理監事聯席會議，外界關注其最新貨幣政策基調、房市政策，及靜待最新的今、明年 GDP 成長率及消費者物價指數（CPI）預測。

目前，主要央行政策方向分歧，美國寬鬆政策延續、英國有降息空間，歐洲、日本則偏向緊縮。市場預期，我國在今年度經濟成長優於預期、通膨可控下，央行此次政策利率仍可能按兵不動、呈現「連七凍」，總裁楊金龍的會後談話是關注焦點。目前，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別在 2%、2.375% 及 4.25%。

主計總處日前公布第三季經濟成長率 7.64%，較八月預測值上修 4.73 個百分點、再度超乎預期，並預估 2025 全年度經濟成長高達 7.37%，創近 15 年新高；此次預期央行將二度上調今年經濟成長率，且應不會與主計總處相差太遠。

房市政策方面，受央行七波選擇性信用管制影響，今年來房市交易急凍；據央行報告，房價上漲預期已有降溫跡象，信用資源配置更趨向自住需求，不動產放款集中度也呈下降趨勢。不過，有銀行業者認為，國內不動產信用資源仍偏集中，十月不動產貸款占總放款比率由 36.49% 升至 36.64%，高於央行認定的合理區間 36%，代表信用調整目標尚未完全到位；且政策效果仍需要時間鞏固，央行現階段不太可能全面鬆綁管制。

近年來，我國貨幣政策明顯「走自己的路」，央行的升降息路徑不再像過去緊隨聯準會；然而，新台幣兌一美元昨日收在 31.526 元、創七個半月來新低；先前，央行與美國財政部共同發布匯率聲明，提及央行將每季發布干預匯率報告。至於會以何種形式公布、是否影響央行的調節做法，另外，若明年下半年若美國降息步伐加快，央行如何在利差、匯率與資金流動間取得平衡，也將成總裁談話的要點。

根據央行統計，今年迄今新台幣仍升值 3.98%，在主要亞幣中僅次於新加坡幣的 5.1%；人民幣升值 3.6%；日圓小升 0.46%；韓元貶值 0.47%，為今年最弱亞幣。

自今年五月急升後，新台幣對美元匯率近期呈現走貶。 圖：TradingView

