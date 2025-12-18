央行理監事會》楊金龍坦言處理新青安1.0「代價頗高」 行政院應會謹慎檢討

央行利率政策連七凍，總裁楊金龍認為，基調是合適的，屬於「緊中帶鬆」。（攝影／李海琪）

中央銀行今（18）日召開114年度第四季理監事聯席會議，會中一致同意 會中決議利率政策「連七凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%；至於外界高度關注的不動產選擇性信用管制，本次亦未調整，符合市場先前預期。

對於現今貨幣政策基調為何，總裁楊金龍認為，基調是合適的，屬於「緊中帶鬆」。

經濟預測方面，央行上修今年經濟成長率預測值2.76個百分點至7.31%。至於明年經濟仍穩健成長3.67%。 物價（CPI）部分，央行針對今年CPI、核心CPI皆下修，分別1.66%、1.65%；明年CPI、核心CPI預測則皆為1.63%，較上次預測下修0.01至0.03個百分點。

雖給銀行多點彈性，但對打炒房成效仍不滿意

央行自去年8月中旬開始採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（去年第4季至本年第4季）不動產貸款總量目標，並於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

雖然此次第七波信用管制並未鬆綁，但央行針對銀行自主管理部分提出「彈性措施」，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

楊金龍表示，國銀之前每季都要跟央行報數據，並訂出每季目標，央行就會觀察國銀每季目標跟實際做的差多少，若沒有達到目標且央行認為嚴重時，就會請來討論。

楊金龍續說，但往後國銀就不必訂定每季目標，但是銀行行為與相關資料仍要上報給央行觀察，相關項目央行也會繼續檢驗，當「太離譜」時，就會發動金檢，看看有無落實政策與規定。

被問及對於信用管制的成效是否滿意？楊金龍回應，「很滿意的話就會放寬，現在顯然沒有」，會內理事也一致認為應該持續管制。

處理新青安「代價頗高」，楊金龍：相信行政院會謹慎檢討

依財政部公告，現行新青安方案實施至2026年7月31日，至於後續政策是否延續，財政部僅表示跨部會規劃、將於2026年公布，尚未公告確切上路時點。

被問及是否支持「新青安2.0」、會有何因應措施，楊金龍表示，新青安明年6月到期，行政院應該會檢討，檢討結果怎樣，央行措施也會因應新措施，「當然，我想行政院檢討應該會更謹慎」，房屋政策也並非僅財政部管轄，還有內政部、央行，甚至金管會；且立院對此事也盯很緊，行政院也會好好做檢討

被追問對新青安態度，楊金龍回應，新青安有好、有壞，若真正協助給年輕朋友可以成家當然好，但他也一直認為，政府要給協助可以，但是銀行還是要根據客戶能否承擔做好查核。

媒體再追問，處理新青安1.0的代價高嗎？楊金龍坦言，「我覺得滿高的」。

央行預測明年穩健成長仍保三，物價也較低約1.63％

針對產業面臨兩極化，楊金龍表示，事實上全球化之後產業兩極化就很明顯，不只是台灣，美國也是「K型成長」。

他指出，台灣今年經濟成長主要來自高科技，根據央行估算，台灣出口產品集中度約56％，算滿高的，至於亞州主要國家例如日、韓，則大概35％左右，也該兩國產品較為多樣化。

不過他也強調，日、韓在高科技產品輸台灣，傳產部分也因全球競爭，尤其中國的產能過剩與價格戰，以及美國關稅等因素並未較台灣表現更好，讓兩國今年經濟表現尤其出口並未較台灣出色。

展望明年，央行預測經濟仍穩健成長3.67%。主要因為新興科技應用需求持續擴展，惟國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資因基期較高，成長動能將趨溫和，而民間消費可望增溫。

至於物價部分，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%。主要因為國際機構預期油價低於本年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢；不過，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。

(原始連結)





