央行理監事會12/18登場 預期利率不動、資金寬鬆先行

央行第四季理監事會將在下週四（12月18日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但為了不讓部分產業「年關難過」，資金面已經提前轉向寬鬆，減發「定期存單」，等於釋出超過三千億元的市場資金。不過，對於明年的利率方向，經濟學家則意見分歧。另外，面對明年的投資布局，有專家分析，整體將呈現「股優於債」的格局。

央行減發定期存單 資金面如「放水3千億」

我國政策利率「連6凍」，央行第四季理監事會即將在18日登場，市場普遍預期政策利率將維持按兵不動。但為了不讓部分產業「年關難過」，央行減發定期存單，等於「釋出超過三千億元的市場資金」，資金面似乎提前轉向寬鬆。

明年上半年降息2次？ 經濟學家意見分歧

不過，對於明年的政策利率方向，經濟學家們意見分歧。分析師邱敏寬表示，以利率來觀察是沒有降息的可能，第一，資金還是很多；第二，目前的利率還是相對低。

廣告 廣告

亞太商工總會執行長邱達生指出，根據過去的經驗，只要聯準會啟動降息循環，這些資金一定會湧向亞洲，明年適度地降息，可以讓這種壓力獲得一定程度的控制。

台股明年最高衝34000點 專家：股優於債

富邦金控首席經濟學家認為，一旦美國聯準會明年啟動降息循環，台灣就有需要適度調整利率，避免台美利差大幅縮小，預估央行明年上半年可能會降息兩次。國泰世華和台新金控經濟學家則指出，短期內看不到央行急於降息的理由，關鍵也要視出口與內需表現而定，推估最快要等到明年中後，條件才較為接近。

經濟學家分析未來政策利率方向。圖／台視新聞製圖

在2026年的投資布局上，五大金控多數認為將呈現「股優於債」，台股有望站上3萬點大關，最樂觀則上看3萬4000點。

分析師邱敏寬表示，「台股來到這個地方往上走，要再漲3千點到5千點，那重點是在誰來擔綱？台積電機率最高，預計會成長15塊錢左右，大概可以扛到2千點到3千點。」

黃金漲60％還不夠？ 明年1情況再飆30%

也有專家建議「要擁抱黃金」，因為世界黃金協會發布的最新報告指出，2025年黃金表現出色，迄今漲幅已超過60%，一旦出現避險需求，明年還可能再飆升30%，但也要分散風險，防止出現意料之外的變化。

台北／魏于恬、王秋明、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

央行發布與美財政部聯合聲明 干預匯市金額改為每季公布

經濟學人指台灣匯率低估造成「台灣病」 央行5點聲明反擊

防美控「匯率操縱國」央行干預空間有限 台幣年底波動恐加劇