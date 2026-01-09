央行瘋狂掃金、地緣風險升高、助攻黃金V轉反彈

[Newtalk新聞] 市場關注美國2025年12月服務業PMI意外回溫至54.4，顯示美國經濟於去年末仍具韌性， 市場對降息預期並無進一步強化，提振美元指數持穩走揚至 98.7，壓制金價上漲動能，且市場靜待美國最新非農數據前，買盤觀望，使金價緩步走跌回落 5 日均線(4430 美元)下方，最低跌至 10 日線(4,415 美元)後收斂回 4,430 美元附近波動。截至今天(9日)下午12點半前，黃金交易價來到4463(盎司／美元)。

台銀表示，美國公布 10 月貿易收支為-294 億美元，較預期值-587 億美元及前值-528 億美元顯著收斂，市場解讀偏向支撐美元，另上週初領失業救濟金人數為 20.8 萬人，低於預期值 21.2 萬人，但較前值 19.9 萬人回升，致金價缺乏明確方向，維持狹幅震盪走勢於 4,415-4,430 美元區間。

然而，台銀進一步表示，美國總統川普對伊朗以及格陵蘭威脅加大，又進一步升級對委內瑞拉相關石油運輸的控制力度，市場避險買盤逢低承接推動金價反轉回升突破 4,470 美元，最後報價 4,475.73 美元，較前日(1/7)最後報價 4,452.77 美元，上漲 22.96 美 元，漲幅 0.51%。

世界黃金協會(WGC)最新報告，全球央行2025年第四季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，延續10月的強勁動能，第三季至第四季前 兩月合計購金220公噸，較第二季增長28%，顯示即使金價高漲，各國央行仍策略性增持。其中波蘭11月新增12公噸，累計持有543公噸。中國人民銀行則連續13個月增加官方儲備，11月再增1公噸，總量超過2,300 公噸，約佔總儲備7%，然其實際持有量可能遠高於公開數據。

世界黃金協會指出，去美元化與多元化需求持續推動央行購金，短期內不會改變。白銀價格近期未能穩定在每英兩80美元以上，市場普遍認為短期波動風險加大。法國興業銀行指出，年度指數再平衡可能導致白銀淨賣出規模達50億美元，成為資金流出的焦點。道明證券則預計，未來兩週紐約商品交易所白銀市場約13%的未平倉合約將被拋售，價格恐面臨顯著下跌。

不過，盛寶銀行認為，任何短期疲軟更可能是技術性因素，長期來看白銀仍是全球經濟的基石資產，回調或提供買入機會。

