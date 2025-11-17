央行發台美聯合聲明後 新台幣兌美元早盤開31.13元、升2分
[Newtalk新聞] 上周五（14日），先有《經濟學人》雜誌報導出「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom），質疑台灣的中央銀行長期壓低新台幣匯率；隨後，央行發布與美國財政部的聯合聲明，引爆新台幣匯價波動危機。今（17）日台北匯市開盤半小時，新台幣兌一美元走勢震盪、但仍堅守 31 元關卡，至上午 9 點 40 分，暫報 31.12 元、較上周五收盤小升 0.03 分。
今日早盤，新台幣匯價處於 31.024 至 31.13 區間震盪。自開盤沒多久小幅走升後，目前轉向小幅走貶。觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）在上周五聲明出爐後跳升 4 角、至 30.75 元，與收盤價 31.15 元出現 4 角落差；今日則暫報30.988 元、價差收斂至 1.62 角。
央行上周五晚間 8 時 30 分發布新聞稿表示，與美國財政部就匯率議題達成共識，雙邊並同步發布聯合聲明。除了再次強調不涉及台美對等關稅談判、美國財政部從未要求新台幣升值等，本次聯合聲明還有幾項重點：
1. 不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢
2. 干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採「雙向干預」（與央行現行匯率政策實務一致）
3. 經與美方磋商後，央行承諾自本年 12 月底起，有關干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次（外界憂慮，增加干預資訊的發布頻率，雖可增加匯市操作的透明度，卻可能讓央行調節時有顧忌）
《經濟學人》報導指出，台灣央行的貨幣政策已經過時，報導引用衡量匯率偏離基礎價值程度的指標「大麥克指數」指出，新台幣兌美元的幣值被低估 55%，為全球調查中最嚴重者，民眾苦吞匯率苦果；但該說法遭央行聲明駁斥，並直指「大麥克指數」多年來在全球已被各界廣泛引用、甚或濫用。若以單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高（低）估，會導致截然不同的結果。
股人阿勳在臉書發文表示，多年來常聽到一句話：「台灣的錢很多，但人民卻沒感覺。」指出，《經濟學人》將新台幣長期偏低視為「台灣病」的重要成因。巧的是，該篇報導在美國財政部網站上周五（14日）刊出的「台灣央行承諾避免操縱匯率」時間點差不多。
近期適逢非美貨幣利空罩頂，聯準會（Fed）對降息轉為保留態度、12 月調將機率剩下「五五波」；新台幣上周五收盤回落至 31.15 元，續貶 6.9 分，不但跌破 5 月 2 日的 31.06 元收盤價，自 11 月以來累計已貶 4.01 角。
