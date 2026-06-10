央行的Lesson下課？楊金龍一句「房市管制就到這裡」 10檔營建股逆勢漲停
[Newtalk新聞] 央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會接受質詢時，脫口一句「選擇性信用管制就到這」，被市場以利空出盡解讀，認為不會再有進一步加重打房措施，營建股盤中啟動慶祝行情，至中午 12:30 分，包括國建（2510）、冠德（2520）、京城（2524）、聯上發（2537），代銷業者海悅（2348）等 10 檔概念股飆上漲停。
央行下週（6 月 18 日）將召開第二季理監事會議，市場高度關注利率與房市信用管制政策動向。今日，楊金龍赴立院財委會備詢時表示，雖五月消費者物價指數（CPI）年增率較前月擴大，但部分研究機構仍認為台灣長期物價維持穩定，與主要經濟體相比，國內通膨情況仍屬溫和。
另針對房市政策的態度，面對立委提問，是否進一步加碼房市管制措施，楊金龍回應「選擇性信用管制就到這裡，事實上是『就到這裡』」。
市場解讀，央行短期內不會再推出第八波打房措施，也代表實施近兩年的房市管制政策可能已進入觀察期。不少股民樂觀預期，「股市賺翻該買房子了！」、「抽錢回房市了」、「利空出盡了」、「營建股都開始動了」、「經濟火車頭不能熄火」；也有人認為，「沒加碼，但沒說會解除吧」、「哪有說鬆綁？不是說不會再加大嗎？」、「房市根本只有量縮，房價沒啥跌啊」；也有人忍為「看他這說法不排除升息」、「先透過管制降險、時間換空間，曝險降低再升息」。
今日台股權值股熄火，加權指數至午盤重挫逾 1200 點，但營建股在楊金龍釋出「不加碼追打」訊號下逆勢勁揚，除了國建以外，包括全坤建（2509）、冠德（2520）、聯上發（2537）、聯上（4113）、永信建（5508）、京城（2524）、上曜（1316）、愛山林（2540）、欣巴巴（9906）等營建股全數亮燈，而代銷業者海悅（2348）也同奔漲停價，類股歡聲雷動。
國民黨立委林德福質詢時詢問，是否放寬新青安方案限制條件，或轉型為全民首購安心成家政策？財政部長莊翠雲指出，新青安貸款方案主要目標，還是在協助無自有住宅房屋民眾購屋自住，至於目前新青安方案在 7 月 31 日屆期，後續如何執行，財政部也在聽取各界意見，也邀集相關部會討論。盼在六月底前提出完整方案，再向社會各界說明。
民進黨立委李坤城接著問，盼「新青安 2.0」考量育兒、新婚夫妻需求，例如提高貸款額度至 1,200 萬或 1,500 萬元。莊翠雲對此表示，目前持續與相關部會討論，總統與行政院5月均已宣布協助婚育家庭相關政策，對於新青安部分，在討論時會納入婚育家庭相關內容。
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