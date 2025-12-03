央行第七波限貸滿周年回顧 樂屋網：房市買氣回溫但決策週期拉長

央行去年祭出第七波信用管制後，房市交易量顯著降溫，如今市場漸漸回溫。圖為林口新建案資料照，李政龍攝



央行自 2024 年 9 月祭出第七波信用管制後，房市交易量顯著降溫。然限貸滿一年後，根據樂屋網數據統計中心發布最新資料顯示，限貸政策衝擊游離族群，對穩定購屋者影響較小，目前市場關注度已逐步回升，但買方決策更趨保守、觀望氣氛濃厚。

數據顯示，政策上路初期樂屋網流量一度大幅下滑，但僅花一季即反彈，2025 年 2 月開始恢復成長，至 2025 年 8 月整體瀏覽量較去年同期成長 7.61%。不過，新增流量以「觀望型」為主，線下接觸量持續下滑，代表買方雖持續搜尋物件，但實際出手意願下降。顯示市場關注度雖高，實際行動意願轉趨謹慎。

廣告 廣告

限貸政策對初階、游離型買家衝擊最大。樂屋網統計發現，首次詢問者（游離族群）數量自 2024 年 7 月起一年間減少近五成，僅詢問過一次的「衝動型用戶」轉換率也從 26.31% 下降至 20.47%。反觀購屋意圖穩定的深度使用者，受影響較小，詢問 8～30 次者的轉換率反而從 12.17% 提升至 13.76%。

此外，使用房貸試算工具的買家，其線下轉換率明顯高於未使用者，顯示金融門檻已成篩選買方的重要因素。

物件瀏覽普遍成長，但六都留單轉換意願分化

雖然全台物件瀏覽數普遍成長，台北台南兩市年增逾四成，但六都轉換表現分化。台中、台北物件詢問數均下滑逾四成，桃園跌幅約 34%；反倒是宜蘭與台東出現逆勢成長，其中宜蘭年增達 46.85%。

整體而言，第七波信用管制成功抑制短期、衝動型買氣，市場轉向「高關注、低出手」的新常態，使潛在買家的評估期明顯延長。專家指出，房仲業者當前最大挑戰在於如何提升觀望客的轉換效率，將增加的流量轉為實際留單。

更多太報報導

韓國電子入境卡將台灣列「CHINA（TAIWAN）」 外交部交涉未果：傷害台灣民眾情感

政院明拍板「全面禁廚餘養豬」！彭啟明揭廚餘4去處 植物性殘渣可望養豬

香港宏福苑大火 港警：已完成7棟大樓搜索、罹難者增至159人