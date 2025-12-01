央行第4季理監事會將登場 專家：信用管制鬆綁機率低

國內房市持續冷清，外界高度關注，央行會不會在今（2025）年第4季理監事會鬆綁第7波選擇性信用管制？

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，「不動產放款集中度的這一個數據來講，都還一直在35、36、37％這個數字裡面，其實也沒有很明顯的下降的一個狀況，所以看起來這個部分可能還不構成央行要去對房市政策鬆綁的關鍵。」

房市專家認為，國內房市處於緩慢降溫，央行可能也會擔心，萬一釋出鬆綁訊息，可能讓抑制炒房效果大打折扣，估計央行仍會採取保守觀望態度，最快可能得等到明（2026）年第2季才可望調整政策。

廣告 廣告

至於在利率部分，根據主計總處公布今（2025）年台灣經濟成長率可望超過7%，而美國聯準會又釋出降息訊息，市場關注台灣央行是否跟進降息？

富邦金控首席經濟學家羅瑋預估，「我們預估12月聯準會非常有可能會繼續降息，甚至推出新的一些機制抑制市場的流動性，穩住金融市場。」

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「在通膨的情況看起來還滿穩定的，央行他應該是不會考慮升息，但是降息的部分呢，因為現在經濟成長的情況看起來還是非常地不錯，這一次的理監事會議他們應該還是會維持利率不變。」

學者認為，有關台美對等關稅談判以及美國的232條款調查可能會在明（2026）年公布，到時候央行可望根據最後實際狀況，才會來調整國內的貨幣政策。

更多公視新聞網報導

央行跟進升息半碼 國內股匯上演雙殺戲碼

