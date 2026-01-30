央行維持第七度房市信用管制 兩關鍵因素曝光

全體銀行不動產貸款集中度仍未降至理想值、房價所得比亦居高不下，為央行續行第七度選擇性信用管制的兩大關鍵因素。

央行去年第4季理監事會議如外界預期，並未放寬房市選擇性信用管制措施，央行昨（29）日公布理監事會議議事錄摘要，其中兩大關鍵讓央行決議維持現行第七度選擇性信用管制措施，一為全體銀行不動產貸款集中度仍較較2020年10月底(第1度調整信用管制參考時點)之35.93%為高；二為房價所得比仍高，民眾購屋負擔仍重。

央行2025年第四季理監事會，不僅決議利率維持不動，房市管制措施同樣維持不變，當時央行總裁楊金龍即坦言，房市未達到軟著陸條件，且央行理事也希望房價有些「調整」，顯見央行理事認為房價跌幅還不夠。

根據本次公告的理監事會議議事錄摘要，2025年房市交易量減少，全國房價指數自最高點緩降，且全國房價指數年增率趨緩；不動產業者房市展望保守，消費者對房價上漲預期心理趨緩，2025年第4季消費者看跌房價比率升至50%，遠高於看漲房價比率20%。

銀行自主管理不動產貸款總量目標之執行情形，近1年來，銀行多已落實執行達成目標，34家本國銀行平均不動產貸款集中度，較其所訂目標之平均數下降0.64個百分點；少數銀行未達成目標，主要因承作無自用住宅者購屋及都更危老重建等貸款，符合政策方向。目前銀行辦理不動產貸款大多審慎承作，並依授信5P原則核實辦理。

對於持續執行第七度選擇性信用管制措施，央行主要考量如下：一、2025年11月底全體銀行不動產貸款集中度降至36.70%，但仍較2010年10月底(第1度調整信用管制參考時點)之35.93%為高；二、2025年以來房市交易降溫，惟房價維持高檔盤整，且房價所得比仍高，民眾購屋負擔仍重。

央行也強調，將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

