央行緊盯防資金入房市 五大行庫新承做週轉金貸款年增兩成 週轉金利率比房貸低

限貸令導致購屋的自備款壓力比預期更大，銀行週轉金放款也明顯上升。(圖片來源/台灣房屋提供)

限貸令導致購屋的自備款壓力比預期更大，銀行週轉金放款也明顯上升。台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據，今年9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，較去年同期的1110.5億，銳減56.4%；而新增購屋貸款金額走低的同時，週轉金貸款則持續成長，9月新承做週轉金貸款金額年增近2成，來到9940.4億元，寫下今年單月新高。購屋與週轉金貸款呈現此消彼長的態勢。

廣告 廣告

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，自央行祭出第七波信用管制後，新增購屋貸款金額一路下滑，年增率也由正轉負；加上銀行強化內控，對客戶收支比要求嚴謹，民眾無法取得符合預期的足額房貸，購屋的自備款門檻因而拉高，甚至排擠到裝潢預算和生活消費，增加週轉金貸款需求。

張旭嵐進一步表示，不動產可以抵押增貸週轉，用作生活費或投資需求，但不得作為購屋資金。今年股市屢創新高，至今仍在高檔徘徊，也提升投資人短期週轉投入股市的意願；除了個人資金週轉需求外，今年傳產面臨川普關稅戰衝擊，不動產業受打炒房影響，也讓相關業者的資金週轉需求升溫，加上產業界每到季末、歲末，都有較大的資金調度規劃，促使近期的新增週轉金貸款金額創今年新高。

年底交屋潮加普發現金 週轉金貸款估將續揚

進一步觀察，週轉金的利率比房貸利率略低，以2025年9月的最新利率來看，新增購屋貸款利率2.294%，而週轉金僅2.083%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，週轉金貸款活絡，反映出市場對資金的需求殷切，加上新增週轉金貸款的利率不到2.1%，較購屋貸款略低，為防資金流入房市，央行去年至今的每次理監事會議，都提及會強化金檢，緊盯週轉金資金流向，在週轉金借貸持續暢旺的情況下，預料年底央行的理監事會議，仍會將週轉金借款視為打炒房的重點稽核項目。

陳定中分析，第四季邁入傳統購屋旺季，也是全年交屋量能較大的季度，民眾申貸購屋相對踴躍，但央行的信用管制政策尚無調整，消費者對房貸核貸金額仍需保守估算，也須預留更多活用資金，所以年底國人借貸短期週轉金的情況，預估會持續上升；另一方面，依照2023年的普發經驗來看，今年歲末普發現金，將增加政府短期借貸的週轉需求，因此年底新增週轉金貸款金額，突破全年新高的機會濃厚。

(原始連結)





更多信傳媒報導

新北流失逾千人 板橋人口減最多 但這區人口增6千多人

高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場

東元首度參與鴻海科技日 展示模組化資料中心、電驅橋動力系統

