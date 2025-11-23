央行總裁楊金龍年終如何出手？房市解凍關鍵曝光

要聞中心/綜合報導

央行12月18日將召開年終理監事會，金融圈研判，央行總裁楊金龍去年9月祭出的第7波選擇性信用管制雖重創房市，但房貸管制鬆綁機率「幾近於零」，主因是恐將台股資金「倒」進房市，引發新一波炒房潮。

房市交易冷清，央行年終理監事會是否鬆綁房貸管制備受關注。金融圈認為，除不動產放款集中度尚未達央行目標外，近期台股指數處於高檔，若房貸管制鬆綁，等同引導台股資金流入房市，恐使先前打房功虧一簣。

財政部統計顯示，今年前10月土增稅僅572億元，比去年同期減少178億元，年減23.7%，創23年來最大減幅。個人房地合一稅也較去年同期減少133億元，減幅23.5%。契稅縮水29億元，降至130億元。三大稅收合計年減340億元。

從房屋買賣交易觀察，前10月六都公布的買賣移轉棟數合計16.87萬棟，年減高達26.6%，其中高雄與台南減幅逾3成最大。市場人士透露，部分建商為求預售案順利交屋，會事先與多家銀行協商，先談下一定額度，避免客戶貸不到款，即便如此交屋時間也較過去幾年拉長5、6個月。

大小建商不諱言，若央行再不鬆綁，已撐了好一陣子的房仲、建商、營造業等不動產業者，恐不堪負荷，屆時跳票、關門倒閉案件將快速增加。業者普遍希望管制不溯及新制公布前推出的個案，貸款成數也能適度增加。

金融圈則持截然不同看法，金控主管直言：「台股衝愈高、央行就愈難放」，台股資金正在找下個去處，若央行鬆綁房市，將提供台股資金最佳「人道走廊」，這些錢將直接轉進房市，捲起新資金熱潮。

根據《中時》、《工商時報》的報導，熟悉央行決策的行庫高層表示，相較於央行過去比較在意放款集中度，這次「恐怕更擔心資金移動」，因台股這波資金，金額不亞於當年放寬遺贈稅的力道，倘若湧進房市，不但會讓房市交易熱度死灰復燃，「避難」的資金勢必推高房價。

住商企劃研究室執行總監徐佳馨分析，國人熟悉的投資管道不多，股、房兩市扮演重要角色，連動也很明顯。近期房市雖受央行政策壓抑，交易量打不開，但各地陸續出現現金買屋個案，連台南都有8500萬元現金買房，過去相當罕見，很難不與股市大好產生聯想。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，以交易量來說，最差已出現在今年第三季，第四季則持續維持低量。他分析，目前房價僅緩步鬆動，不動產放款集中度仍需再觀察，預期央行明年第一季緩和鬆綁房市管制的機率高，否則房市恐怕將會「掛掉」。

金融圈認為，若考量資金移動效應，央行幾無可能鬆綁房市，但近期還是有換屋族貸不到款的零星個案，推估央行應會強化協處措施，在打房大原則不動的情況下，讓該貸得到款的換屋族都能順利撥貸，以降低民怨。

央行9月時考量房市低迷、成交期拉長，因而放寬換屋族賣屋限制，不過不動產開發公會全聯會祕書長于俊明認為，之前央行公布換屋族協處措施期限，由12個月拉長到18個月，其實意義不大，銀行不願去追蹤、查處，換屋族還是難貸到款項，建議應直接鬆綁。

