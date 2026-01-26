央行總裁楊金龍談黃金儲備…近半年沒買
地緣政治風險持續升溫，國際金價再度延續漲勢，現貨黃金價格昨（26）日突破每英兩5,000美元，再度創下歷史新高紀錄。市場看法認為，主因是全球央行搶買，不過，中央銀行總裁楊金龍昨日表示，事實上，只有五個國家央行在買黃金，他也透露，央行近半年來沒有再購入任何黃金。
央行總裁楊金龍昨日赴立法院財政委員會就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告並備質詢。
立委賴士葆詢問，黃金價格持續上漲，隨著各國對於美元資產的信心動搖，全世界央行也掀起一波黃金儲備潮。
不過，央行總裁楊金龍認為，這一波黃金價格之所以上漲，主要是民間的力道推升，並非央行的力道，且全球央行主要也只有五個國家去買黃金，包括俄羅斯、中國大陸、印度、土耳其、波蘭；其他國家像是韓國、日本、歐盟都沒有在買，因此不是主要央行去買。
賴士葆詢問，中央銀行近半年來是否有買進黃金？楊金龍表示，沒有，至於外匯存底資產配置則維持分散，隨時動態調整。
