央行總裁認了 處理新青安代價高

[NOWnews今日新聞] 中央銀行今（18）日召開第4季理監事會，宣布維持政策利率不變，選擇性信用管制也未鬆綁，僅讓不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但銀行仍得每月回報央行，若承做離譜，就會專案金檢。不過，新青安政策將於明年7月屆滿，可能再推出新青安2.0，對於是否支持並未表態，僅說有好的一面也有不好的一面，但他承認，處理新青安衍生問題代價高。

由於央行將不動產貸款總量管控回歸各銀行內部控管，被認為是要甩鍋。對此，楊金龍表示，沒有，如果要這樣，不會要求銀行每月回報央行相關資料，原本是3個月現在變1個月，算是很嚴格，央行專案金檢時也有發現，有些銀行會將不動產放款挪到周轉金，這部分央行也會加強查核，而且央行選擇性信用管制也沒有鬆綁。

至於央行何時房市管控才會鬆綁？楊金龍沒鬆口，僅以「大象」形容房地產，大象轉身要慢慢轉才不會跌倒，大象現在只轉到一定程度，而且不少理事認為，目前國內房價仍沒有多大調整，至於房市是否已軟著陸，他也說「還沒」，價格尚未大幅修正，希望房價也能達到「軟著陸」，不要影響金融穩定，只是房價調整到多少才可能鬆綁？楊金龍表示，「央行謹慎評估」。

由於央行房市管控還沒鬆綁，新青安貸款明年7月就將屆滿，楊金龍也被問到是否支持再推出新青安2.0，他回應，現在都還沒出來，行政院及財政部說會檢討，但他也坦言，新青安有好的一面，也有不好的一面，審核太寬鬆就是不好，銀行要嚴格審查，他也承認，為處理新青安衍生的問題代價高。

