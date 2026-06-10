央行總裁一句話「就到這裡」多檔營建類股亮燈漲停

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〔記者徐義平／台北報導〕央行總裁楊金龍立院答詢一句話，「選擇性信用管制就到這裡」，便立刻點火營建類股今日大漲4.45%。不過，房產業者提醒，那句話背後還有話沒說清楚，是到此為止就逐步解除信用管制，還是維持現行管制不會再出手抑制房市，兩種情況差別很大，因此，第二季央行理監會議的結果，將可視為左右房市下一步的關鍵。

今日營建類出現報復性大漲，包括全坤建(2509)、聯上(4113)、欣巴巴(9906)、京城(2524)、永信建(5508)、國建(2501)、聯上發(2537)、冠德(2520)、海悅(2348)等多家都出現亮燈漲停。

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去年第四季央行便逐步「微鬆綁」

信義房屋不動產企研室專案經理曾靜德指出，2024年9月、央行第七波選擇性信用管制上路後，至今已超過20個月，此階段房市買氣直接進入冰庫，房價則進入盤整，其實滿符合央行想要看到的房市「軟著陸」。

而且從去年第四季便可嗅到央行對於嚴控信用管制出現不一樣的跡象，首先，回歸銀行自主管理，央行不再全場緊盯，再來，今年第一季則意外「微鬆綁」第二戶房貸成數，從5成提升至6成。

因此，曾敬德認為，政策方向多有延續性，不太會一直出現髮夾彎，當政策開始調整微鬆綁應該就會朝這方向前進，但保守一點，可能會朝向邊走邊看邊調整，確定房市不會飆風再起，才比較有可能加速鬆綁。

最後，曾敬德認為，去年股市一路走揚，類股分為AI跟悲哀兩種走勢，尤其營建類股長期在政策抑制之下，投資人也不想跟政策對做，促使營建類股並非盤面焦點，但經過長時間整理籌碼過後，再加上科技類股股價動輒破千元，現在買營建好像在買科技的零股，稍微一點火就出現報復反彈，因此，接下來還是要觀察第二季理監事會議的決議，但目前台股市值出現大幅膨脹，央行面對這樣資金行情，決策時也理應相當謹慎。

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