央行罕見以英文信致函《經濟學人》 8點聲明反駁「台灣病」

英國《經濟學人》11月刊載「台灣榮景的潛藏風險」文章，指稱台灣中央銀行長期透過壓低新台幣匯率以協助台灣出口，警示此舉導致國人購買力受損、國內房價攀升、金融風險累積等經濟等「台灣病」；央行30日罕見以英文信方式致函《經濟學人》編輯，針對該刊的三大推論，提出八點聲明，包括購買力平價（PPP）不適合用來衡量匯率、央行不會藉由壓低新台幣匯率維持廠商出口競爭力等，來反駁「台灣病」。

央行聲明提到，購買力平價以大麥克指數來衡量均衡匯率並不適合；國際間如世界銀行、聯合國等機構，係透過國際比較計畫（ICP）估算各國之PPP水準，惟世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）及ICP官方網站均強調，PPP旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，非均衡匯率，不宜用來衡量匯率低估或高估。

央行接著指出，第二，央行僅依其法定職責，在必要時調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定；相關調節措施並非產業政策的一環，央行亦不會藉由壓低新台幣匯率以維持廠商出口競爭力。第三，我國出口品生產原料多仰賴進口，農工原料進口占總進口的比重約2／3，新台幣匯率升貶，不僅影響出口價格，亦同時影響進口成本。

央行續指，上述兩者效果部分相互抵銷，使匯率升貶對出口的影響相對有限，亦使匯率作為調整貿易失衡的工具更具侷限性；2018年美中貿易衝突升溫以來，台灣貿易順差擴大，主要係受惠於國外需求成長、全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級與高科技產品的國際競爭力持續提升所致，匯率並非主要影響因素。

央行坦言，第四，台灣外匯存底的增加，一部分確實係央行基於維持匯率穩定之法定職責進場調節匯市所致，另有一部分則來自央行投資運用所產生之收益。由於外資高度涉入台股，且資金常於短期間內巨額且集中流出入，嚴重影響新台幣匯率之穩定，充裕的外匯存底，可因應資金大量進出之衝擊及較高之地緣政治風險，有助於維持新台幣匯率動態穩定。

央行解釋，第五，影響台灣房價因素眾多，利率僅是其中之一，房市問題須賴中央相關部會與地方政府共同解決，央行依分工適時採行選擇性信用管制措施，以減緩信用資源流向不動產市場。央行七度調整選擇性信用管制措施，信用資源集中不動產貸款情形逐漸改善，房市交易減緩，房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。而央行利率政策主要係因應國內通膨之發展。

央行澄清，第六，《經濟學人》提及台灣購買力受損之情形；以單位產出勞動成本下降解釋台灣勞動份額減少，並不妥適；台灣單位勞動成本下降是反映產業別之消長，與電子資通訊（ICT）產業之生產力大幅成長；至於台灣勞動份額減少，主因台灣在全球化、技術進步、金融化及國內製造業朝向高資本密集產業發展所致，與新台幣匯率無關。

央行提到，第七，國內壽險業與央行SWAP議題上，央行透過參與銀行間換匯市場，充分提供外幣流動性，可降低國內外幣資金成本，並有助於國內產業發展，因此壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，與央行提供外匯 SWAP 無關。第八，央行盈餘繳庫並非央行之法定經營目標，亦非央行績效評估之重要指標。央行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。