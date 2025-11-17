央行聲明引匯市波動！新台幣盤中急升逾1角 午盤回貶0.9分

新台幣盤中升值幅度超過1角，午盤收31.159元、貶0.9分。資料照



針對《經濟學人》報導指控我國中央銀行長期壓低新台幣匯率，央行於上週五晚間發布聲明反駁，並與美國財政部聯合聲明，引發匯市一早波動。新台幣匯率今（11/17）日以升值開盤，在資金拋匯的情況下，盤中一度衝上31.024元，升值幅度超過1角，不過，央行緊盯盤勢，外資力道轉向，使得匯價由升轉貶，午盤收31.159元、貶0.9分。

針對央行週五晚間的聲明，匯銀人士解讀，透露美國認為台灣經常帳大幅順差，主因是新台幣偏弱勢，一旦新台幣升值，兩國間的收支可趨於平衡；同時，央行也承諾從今年12月底開始，干預匯市資料的發布頻率，由每半年改為每季公布一次，恐怕讓央行往後調節時綁手綁腳。

不過，受到美股周末收紅，激勵台股今日反彈，帶動新台幣匯率盤中轉強，不過，從11月以來，外資雙向操作、偏匯出，顯示資金尚未真正回頭，新台幣短期內仍舊屬於偏貶格局，後續仍要留意外資動向，以及央行是否會有動作。

美元指數今日上揚至99.4價位，人民幣則來到7.1、日圓貶至154.6，韓元為1458.7、星幣則是1.3。

