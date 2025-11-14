央行與美國財政部就匯率議題達成2共識 每季揭露干預匯市資料
〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行與美國財政部於台北時間晚間8時30分同步發布聯合聲明，雙方就匯率議題達成2共識，此外，央行將自今年12月起，有關央行干預匯市金額等資料發布將由每半年改為每季一次。央行強調，此次聲明與台美對等關稅談判無涉，且雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。
央行指出，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。此次台美聯合聲明內容，是由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。
根據聲明內容，雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢。
央行表示，此次台美聯合聲明內容主要係延續過去與美國財政部雙方長期溝通之原則，包括：(1)不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；(2)干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與央行現行匯率政策之實務操作一致。
央行並承諾公開揭露下列資料，包括至少每季一次(落後一季)，公布外匯干預操作；及每季依據國際貨幣基金(IMF)特殊資料發布標準(SDDS)項下之「國際準備與外幣流動性」範本格式(IRFCL)，公布外匯存底與遠期部位資料。
央行指出，並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅的磋商談判，此次聲明與台美對等關稅談判無涉。
而雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。
