央行與美國財政部發布聯合聲明 干預匯市金額改每季公布

中央銀行今天晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，指出雙方已就匯率議題達成共識，內容有兩大要點，包含不應操縱匯率，以及干預匯市以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且應雙向干預。央行強調，美國財政部從未要求新台幣升值，央行並承諾將自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

中央銀行14日晚間與美國財政部共同發布聯合聲明，指出雙方已就匯率議題達成共識。央行強調，美國財政部從未要求新台幣升值，央行並承諾將自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社資料照）

央行晚間發布新聞稿，指出與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於14日台北時間晚間8時30分（同日美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明。

央行表示，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，與美國財政部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。這次台美聯合聲明內容，是由央行與美國財政部單獨進行多次磋商並達成共識。

央行特別強調，央行非行政院台美經貿工作小組成員，也沒有參與台灣行政團隊和美國貿易代表署、美國商務部的對等關稅磋商談判，此次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。

央行指出，此次台美聯合聲明內容，延續央行與美國財政部雙方長期溝通原則，主要有兩點，一是不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整，或取得不公平的競爭優勢；第二，干預匯市以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。

央行表示，事實上，這兩大原則與央行現行匯率政策實務操作一致。

此外，經與美方磋商後，央行承諾自今年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

央行並指出，雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。