央行與美財政部發匯率聯合聲明！許美華：美國不再像過去往死裡打匯率...「台灣已是最重要半導體夥伴」

近日英國《經濟學人》報導，台灣科技業發達，民生狀況卻未因經濟表現明顯提升，主因是台灣央行長年壓低新台幣匯率以保護出口外銷，在擁有巨大貿易順差、儲蓄下帶來高房價、薪資停滯，點出「台灣病」問題；對此央行也發出聲明澄清，隨後更拋出與美國財政部匯率議題的聯合聲明。反紫光奇遊團成員許美華發文指出，過去曾經長年見證美國政府照三餐放話、壓迫台幣升值，如今被美國當成重要夥伴，而不再是當年被施以各種鐵拳的沙包，內心相當感動。

許美華表示，昨天英國「經濟學人」最新封面故事指教台灣經濟有病、新台幣必須升值，鬧得沸沸揚揚。她說，其實真正對台幣匯率影響重大的事件是，昨天台灣央行火速回應「經濟學人」的動作，跟美國財政部一起端出內容善意十足的「台美匯率聯合聲明」。



許美華說，身為一個30年前，曾經長時間見證美國政府照三餐放話、壓迫台幣升值的見證者，昨天看到那份以前不敢想像的「台美匯率聯合聲明」內容，內心有點激動，還有更多的是感動。



許美華直言，走了30年，台灣終於走到今天這一步，被美國老大哥當成重要的夥伴看待，而不再是當年被施以各種鐵拳的沙包了；當然，其中重中之重，是因為台灣的半導體產業，尤其是護國神山台積電。



許美華提到，這份在台灣時間，週五晚上8時30分，在美台兩地同步發布的聯合聲明，發布時間點非常巧合，不必多解釋，應該就是為了回應英國「經濟學人」覺得台幣應該升值的封面故事。



許美華指出，台灣央行顯然擔心「經濟學人」放話會造成台幣升值的預期心理，緊急跟美國財政部溝通，趕出了這份對台灣善意十足的「台美匯率聯合聲明」，希望能夠在下週開盤前，安定金融市場人心，這份聯合聲明的第一句，就說美國財政部跟台灣央行互相是「可信賴的夥伴」。她表示，內容也非常持平、友善，沒有對台灣央行有任何指責，陳述內容包括：



1.雙方同意，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整，或取得不公平的競爭優勢。



2.雙方同意，干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。



許美華說，這些陳述，幾乎就是貨幣銀行教科書對央行合宜行為的描述，因此台灣央行也說，「前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。」意思就是，「沒錯，我們本來就是這樣做的啊！」



許美華再指，這份聯合聲明唯一改變現況的就是，台灣央行承諾，自本年12月底起，有關干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次，且最重要的是，央行在新聞稿上加上了最重要的這句話：「雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。」



許美華說：「央行敢把這句話寫在新聞稿上，一定也是得到美國財政部同意的。看到那句話，我感動到幾乎要飆淚了。」在1980至2000年間，台幣匯率經歷了狂飆的20年，從40元一路升至25元，1992年一度升至24元價位，之後又逐步走貶到34元，之後才趨於平穩，在30元附近上下波動；在台幣狂飆的那20年，美國可說掌控了左右新台幣匯率變化的主動權。



許美華回顧，在那段時間，美國幾乎是持續透過各種管道施壓台幣升值，三不五時，副助理國務卿這樣等級的官員就會出來放話，說台幣被嚴重低估、必須升值；如果當時台灣央行的匯率政策讓美國人不滿意，美國政府每半年公布一次的操控匯率國家名單，台灣就挫咧蛋準備被點名了。



許美華說，除此之外，美國還對台灣不時祭出301條款，這個要開放、那個要制裁，總之當時的台灣央行跟經貿單位，沒有一天不是活在美國老大哥的鐵拳陰影下，那時的台灣就像小媳婦一樣，整天看著美國老大哥的臉色過日子。



許美華表示，30年後，居然看到這樣一份之前完全無法想像，雙方平起平坐、用詞極為友善的「台美匯率聯合聲明」，而且顯然是在台灣央行主動要求下，緊急跟美方磋商，火速對外發佈的文件。



最後，許美華指出，台灣已經是美國最重要的半導體夥伴，美國考慮台美匯率，不只已經不像以前那樣，把台灣往死裡打，更多的是體諒和尊重，一路看著台灣走過地獄的人，回望當年怎麼會不激動呢？她直呼，「台灣已經不是當年那個台灣了，感激老天爺讓我看到這一天！」

