央行評估比特幣有四風險 不適合當儲備資產
針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告指出，比特幣作為儲備資產有四大風險，國際普遍認為比特幣不適合作為央行儲備資產；另鑑於穩定幣在跨境支付領域之應用潛力，央行將持續評估其發展與影響 。
央行指出，捷克央行宣布成立「數位資產測試投資組合」，但將與其既有國際儲備區隔；而官方貨幣及金融機構論壇（OMFIF）調查顯示，多數央行尚無意願持有數位資產。
捷克央行（CNB）於今年11月13日宣布，以100萬美元購買基於區塊鏈的數位資產測試投資組合，為全球首家公開購買加密貨幣的央行；惟CNB強調，此筆投資總額不會積極增加，且不會納入其國際儲備。
央行認為的四大風險：包括一、劇烈之價格波動：儘管過去加密資產顯示出高報酬的潛力，歷年來比特幣亦多次出現崩跌，即便波動有下降趨勢，惟仍遠高於主要貨幣、美債及黃金之波動性。若央行持有大量比特幣，一旦需在危機時拋售高波動性資產，將有違儲備資產所需之穩定本質。此外，加密資產缺乏內含價值，價值波動進一步影響其安全性，為當前多數央行拒絕將比特幣納入儲備資產的理由。
二、流動性風險：央行儲備資產必須具有高流動性，而比特幣雖有顯著的交易量，但仍遠不及傳統儲備資產的交易量。此外，加密資產市場有價格操縱的潛在風險，且交易集中在少數交易所與平台，若遇到技術故障或平台破產事件，流動性可能瞬間消失。
三、資訊安全與託管風險：儘管加密資產背後的區塊鏈技術是以安全性為目的而設計，但整體加密貨幣系統仍有駭客入侵、詐欺及操作失敗等風險。加密資產的託管與傳統金融資產極為不同，更類似於無記名票據，無法「掛失或追回」。對央行而言，網路安全及如何管理私鑰等皆係尚未完全解決的問題。
四、監管規範架構尚未成熟：央行需要法律明確性及監管監督，以有效管理儲備資產，惟目前監管加密資產的規範仍在發展中，許多國家尚未建立明確的監管架構，且各國間仍存在不一致性；缺乏一致性的監管架構恐導致法律風險，讓央行難以將加密資產納入儲備資產的管理策略中。
