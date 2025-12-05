央行賣匯阻貶！外匯存底連二降 失守6000億美元關卡

外資大舉賣超110億美元，央行進場穩匯，使得11月外匯存底金額再度降至5997.91億美元。李政龍攝



新台幣兌美元匯率11月重貶6.59角，又外資大舉賣超110億美元，央行進場穩匯，使得外匯存底金額再度降至5997.91億美元。外匯局長蔡烱民表示，11月為孳息大月，但主要貨幣對美元走強，台股由強轉弱，外資獲利了結，美元需求大，使得新台幣貶值，央行進場賣匯阻貶，外匯存底餘額單月減少4.06億美元。

11月外匯存底降至5997.91億美元，不僅失守6000億關卡，金額持續減少。蔡烱民說明，影響外匯存底變動有三大變動因素，11月是傳統的孳息大月，但主要貨幣兌美元指數走揚，兩者相互抵銷；然而，新台幣在11月持續走弱，台股也由紅翻黑，外資賣超金額大，對美元有需求，央行進場賣匯，使得外匯存底持續減少。

根據央行統計，11月美元指數下跌0.35%，其他非美貨幣互有漲跌，歐元升0.16%、英鎊升0.67%、人民幣升0.57%，加幣跌0.31%、日圓跌1.42%，新台幣成最弱亞幣、大跌1.98%。

台股在11月回落、跌幅2.15%，蔡烱民表示，外資在股市賣超，連同本金以及股利、盈餘匯出約110億美元，創下今年3月以來最大賣超。截至11月底為止，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計1兆899億美元，約當外匯存底182%。

對於11月中旬，央行與美國財政部就匯率議題發表聯合聲明，時間點正好是週五傍晚，市場有足夠的消化時間，是否要抑制新台幣匯率過度波動？蔡烱民表示，自今年第2季以來，台美持續就相關議題進行溝通，美國跟主要貿易夥伴的匯率操作有看法，先前日本、韓國在9月發布聲明，瑞士也是在10月公布，與台灣的聲明跟美國政府停擺有關，到11月才發表。

外界關切是否與匯率操縱國的報告有關，蔡烱民則否認，雙方確實有談到匯率議題，況且匯率報告通常都在11月、12月才公布，並未考量時間點，而是與美國財政部達成共識後，決定共同發布聯合聲明。另外，央行預計在明年1月時發布今年第3季干預匯市金額的資料，而發布形式還要再討論。

其他主要國家外匯存底統計，11月份，日本1兆577億美元、增71億，印度5606億美元、減40億，韓國4058億美元、增19億；10月份，中國大陸3兆3433億美元、增46億，沙烏地阿拉4171億美元、減79億，瑞士9021億美元、減96億元，香港4106億美元、增128億。

