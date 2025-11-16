央行跨域研究能量：從金融央行走向跨域央行才能和FED接軌
我國中央銀行向美國聯準會看齊，不只是提升透明度，而是全面引入跨域研究架構，使央行從「金融央行」進化為「跨域央行」。（圖片來源／Federal Reserve頻道）
台灣央行長期以來的研究能量主要集中在金融、經濟與貨幣理論領域。然而，AI 供應鏈崛起、台幣升值成共勢、美國匯率觀測從年報改為季報，以及全球資訊對稱化的潮流，已使傳統金融框架無法完整應對新時代的挑戰。因此，央行的研究架構必須進化為跨域型，向美國聯準會看齊，才能保持政策敏銳度與國際可信度。
第一、FED的核心優勢：不是利率，而是跨域研究能量
美國聯準會（FED）之所以被視為全球最強央行，不只因其利率政策，而是其制度化的跨領域研究團隊。Fed 包含 AI 科學家、勞動經濟學者、人口學者、能源與氣候研究者、供應鏈專家、行為科學家、產業分析師等，使其能在科技、人口、產業、地緣政治等多領域同時做出準確判斷。這種跨域能力正是台灣央行目前最缺乏的。
第二、台灣央行研究過度集中於金融專業，形成制度性限制
台灣央行研究人員來源高度同質，主要來自金融與經濟背景，缺乏 AI、資料科學、供應鏈管理、人口社會、產業研究、科技經濟、地緣政治等關鍵領域人才。在台幣升值、科技驅動、人口變動、供應鏈重組的情境下，單一財金視角已不足以支撐政策判斷。此外，央行仍大量依賴過去模型，無法完全捕捉 AI 對生產力、出口、通膨、工資的變化。
第三、升值時代更需要跨域研究能力
AI 供應鏈帶動的出口強勁，使台幣升值成為結構性趨勢，而非短期現象。升值牽動：實質購買力、勞動參與、工資水準、貿易條件、企業投資、避險成本等多項指標，全部涉及跨域知識。如果央行仍僅依靠金融專業，將面臨誤判（低估升值壓力）、錯估（視為短期因素）與錯誤調節（干預過度或不足）的風險。
第四、央行若要向 FED 看齊，必須打造三大跨域能力
（1）AI × 生產力 × 工資 × 通膨模型：Fed 大量研究科技如何提升生產力並影響通膨，而台灣更應關注，因為我們是 AI 供應鏈核心。
（2）人口 × 工時 × 生育率 × 升值模型：勞動力與人口變化深刻影響升值周期，台灣人口快速老化，央行更需相關研究。
（3）供應鏈 × 地緣政治 × 產業結構 × 匯率模型：匯率已非純金融變數，而是科技、安全與產業政策的交匯點。這是台灣的關鍵弱點，也是最快需要補強的部分。
升值時代與季報時代已經到來，央行若仍停留在金融專業的單一框架，將難以做出全面判斷。向美國聯準會看齊，不只是提升透明度，而是全面引入跨域研究架構，使央行從「金融央行」進化為「跨域央行」，才能維持政策敏銳度、國際信任度與國內經濟穩定性。
更多信傳媒報導
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行行為正當化：獨立但不孤立的組織與跨域見解
《這個世界上再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》
其他人也在看
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 10 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 12 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
Q3獲利寫下新紀錄！這「代工大廠」仍遭三大法人重砍5萬張 再提款台積電487億...續丟第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計週賣...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網通天龍們全面噴發！智邦單季EPS14元震撼業界、「這檔」3.42 元緊追 多檔從虧轉盈狂翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導網通族群第三季財報陸續揭曉，整體氣氛宛如被AI旋風全面點燃，獲利大幅躍升、轉虧為盈的戲碼一檔接著一檔上演。族群龍頭智...FTNN新聞網 ・ 1 天前
配息猛升248.63%！006208半年配3.448元本周除息 7檔ETF年化配息率逾8%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數逾66萬的市值型ETF富邦台50（006208），上周五（14日）日公告下半年每單位實際配發金額為3.448元，持有...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
鎧俠財報爆雷狂摔23%！台股記憶體跟著崩…創見觸跌停、南亞科華邦電遭倒貨 三派分歧：利空、震盪還是長多？
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）最新財報大幅不如預期，股價在14日早盤一度重挫逾23%，連帶引爆台股記憶體族群全面下殺。南亞...FTNN新聞網 ・ 23 小時前