央行連三年挹注國庫逾2千億 115年靠「累積盈餘」湊齊上繳目標

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中央銀行預計115年度將繳交國庫官息紅利達2,000億4,602萬元，連續三年繳庫突破2千億元。李政龍攝



中央銀行總裁楊金龍將於明（6/10）日受邀至立法院財政委員會進行115年度業務計畫及營業預算進行說明，各界關注的盈餘繳庫情況，最新報告揭露，央行預計將繳交國庫官息紅利達2,000億4,602萬元，連續三年繳庫突破2,000億元，再度刷新歷史紀錄。然而，這筆「大紅包」背後，意味著央行為了穩定國家財政，不惜「動用存款」並且承受龐大沖銷成本的代價。

回顧過去一年的執行績效，央行在114年度的表現亮眼，總收入達5,788億5,918萬元，扣除支出後，盈餘高達2,474億6,742萬元。然而，總裁楊金龍在報告中提醒，央行的盈餘受國際金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。

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報告說明，央行115年度的預計營業盈餘為1,753億2,148萬元，依照規定提存法定等公積約350億7,545萬元後，剩餘的當年度盈餘其實僅剩1,402億元。為了達成2,000億元的繳庫目標，央行動用「以前年度累積盈餘」598億元。意味著央行在獲利預期較前一年縮水的情況下，選擇撥用過往的盈餘湊齊上繳國庫金額，顯示其穩定財政的決心。

報告指出，央行的利息收入預算高達3,884億6,457萬元，主要來自管理外匯存底的成果，包含投資國內外證券如美國公債等、存放海外銀行的利息，儘管此部分收入穩定，但極容易受到全球利率與匯率波動的影響。

在支出方面，央行的利息費用預算為1,864億3,487萬元，占總營業支出2,535億元的73.5%，主要是為了「調節金融」，意即央行為了回收市場多餘資金、維持物價穩定，必須發行定期存單或吸收銀行轉存款，而沖銷性措施所需的利息費用，會隨著國內利率上揚或沖銷規模擴大而飆升。

報告強調，央行營運目標是以穩定物價與促進金融穩定為首要任務，而非追求獲利，由於營業收入主要依賴外幣資產運用收益，受到主要外幣利率與匯率波動的強烈影響，這些變數無法完全掌握，同時，營業支出也會隨國內利率調整及沖銷規模而變動，在國際金融情勢具高度不確定性的情況下，資產收益與利息支出均存在變數，也是各國央行在運作上普遍面臨的特性。

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