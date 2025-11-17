央行釋台美匯率聯合聲明後匯市震盪 國壽林昭廷：變動準備金新制能應付

國泰人壽執行副總經理林昭廷今（17）日指出，台美匯率聯合聲明在國際間並非特殊情況，對於壽險業來說，目前因有「變動準備金新制」，相信即便新台幣升值，衝擊也不會有太大。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 英國《經濟學人》雜誌上周發表以「台灣病」為題的封面報導，指台灣中央銀行長期讓新台幣匯率嚴重低估，引爆外界對「台灣是否刻意壓低匯率」的疑慮。隨後，央行釋出與美國財政部的台美匯率聯合聲明，以及反擊《經濟學人》以「大麥克指數」來評估一國貨幣是否低估高估，有失公允，引發新台幣今（17）日開盤顯著震盪。

對於受新台幣匯率影響最為敏感產業之一的壽險業，國泰人壽執行副總經理林昭廷今日於「讓健康有力於你」記者會後受訪表示，像是台美之間匯率這類聲明，在國際間已不是特殊情況，在九月時日本、韓國、瑞士等國都有發布類似聲明，多國內容幾乎一樣，十月馬來西亞、泰國也有相同動作，內容幾乎一樣，沒有特別意義，也與市場揣測央行長期壓抑台幣升值並無太多關係。

林昭廷進一步說，對壽險業而言，目前有適用外匯價格的「變動準備金新制」，即便新台幣激烈升值，相信衝擊也不會有太大。而對於公會在提倡的 4個會計上處理方式，無論採哪一種，當然最終的處理方式還是由主管機關評估定案；但在新制下，只要外匯準備金足以吸收波動，就不會影響壽險業損益，因此不會出現「新台幣升值導致損益惡化」的情況。

林昭廷表示，台灣壽險業擁有與他國不同的特殊結構，在國際上碰到利差的問題，只能台灣自己解決，他國無法介入、幫忙解決，「那我們找了這一條路，我們透過這些手段來管理這些帳面上的匯率波動，而壽險業的資產往往都持有 20 年以上，期間並不會真正產生實際匯兌損益，僅帳面匯率會隨市場變動，才需要透過衍生性商品來平衡波動、鎖定匯率。」

有記者提到，以傳統 NDF（無本金交割遠期）來避險由於成本昂貴，對此，林昭廷指出，2012 年推動累積外匯準備金紙度，就是為降低避險成本，實際成果也被證明成功。若能持續累積數千億外匯準備金，當未來新台幣大幅升值，帳面波動即可完全吸收。

對於匯率評價是否會影響明年金控獲利，林昭廷回應「不受影響」，目前，全體壽險業五月後陸續採用外匯準備金新制、增提準備金後，到年底前還會再增提 30%，整體匯價升值風險可控。

